OLED E5 è il nuovo display Samsung: su quale smartphone lo vedremo?

Come sanno bene gli appassionati di smartphone, Samsung Display è il più grande produttore al mondo di pannelli OLED di piccole dimensioni. Non è certo un caso se questi schermi prodotti dalla divisione Display del gigante di Seul vengono utilizzati praticamente da tutte le aziende principali che operano nel settore degli smartphone mobile, tra cui Apple, Google, OnePlus, OPPO, Vivo e Xiaomi.

Stando a quanto emerso nelle ultime ore, sembra proprio che la società sudcoreana abbia sviluppato un nuovissimo pannello OLED per smartphone, che farà presto il suo debutto su uno smartphone non Galaxy.

Come riportato dall’autorevole fonte SamMobile, sarà iQOO 8 il telefono che utilizzerà il nuovo pannello OLED E5 di Samsung Display. Ma quali sono le caratteristiche principali? Siamo di fronte ad un display da 6,78 pollici con risoluzione QHD +, una densità di pixel di 517ppi e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Trattandosi di un pannello LTPO, è garantita la frequenza di aggiornamento variabile (da 1Hz a 120Hz). Parliamo di uno schermo a 10 bit, che può arrivare a visualizzare fino a 1 miliardo di colori. Inoltre, dispone di lati curvi e di un foro centrale dove può trovare posto la fotocamera anteriore.

Ma quando vedremo sul mercato l’iQOO 8? Come riportato sempre da SamMobile, il nuovo dispositivo sarà presentato ufficialmente il 17 agosto. Come noto, iQOO è il sottomarchio orientato al valore di Vivo: stando ai teaser dell’azienda, l’iQOO 8 sarà alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 888+, annunciato poche settimane fa. Il chip sarà inoltre abbinato a 12 GB di RAM LPDDR5, 256 GB di memoria interna UFS 3.1 e una ricarica rapida da 120 W. Per quanto riguarda il sistema operativo, iQOO 8 funzionerà con OriginOS 1.0 basato su Android 11.

Vedere un nuovo pannello OLED di Samsung Display debuttare su uno smartphone non Galaxy stuzzica molto gli esperti del settore e gli utenti, anche se l’azienda con sede a Seul non ha ancora spiegato nel dettaglio i miglioramenti rispetto al pannello OLED E4.

Fonte SamMobile