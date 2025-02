Offerte TIM e Apple: Abbonamenti Consorziati per Smartphone e Streaming

In un panorama sempre più competitivo, TIM e Apple hanno avviato una sinergia per l’integrazione di abbonamenti legati ai servizi digitali. Le nuove proposte permettono agli utenti di accedere a vantaggi significativi, unendo piani tarifari per smartphone e streaming musicale. Le offerte includono Apple Music, riducendo in parte i costi per i nuovi abbonati, ma con alcune limitazioni sui prezzi nel tempo.

Il piano TIM Giga & Music: Un’opzione da non perdere

Il piano TIM Giga & Music rappresenta una delle scelte più allettanti per chi desidera sia traffico dati illimitato che accesso a Apple Music. Questo pacchetto inizierà a costare zero euro per i primi tre mesi, permettendo ai clienti di sperimentare la combinazione di servizi senza impegno iniziale. Una volta trascorso il periodo di prova, il costo mensile si stabilizzerà a 9,99 euro.

Risulta interessante notare che il solo abbonamento a Apple Music ha un prezzo di listino di 10,99 euro. Questo porta a un risparmio mensile di un euro, quindi un risparmio annuale di 12 euro per il cliente. I vantaggi non si limitano solo ai costi: chi attiva questo piano potrà utilizzare una SIM per la connettività dati senza limiti di giga, ideale per una varietà di dispositivi, dall’uso in tablet fino ad applicazioni con router 5G, sostituendo così eventuali abbonamenti per l’Internet domestico.

TIM Young & Music: Un’offerta per i giovani

Per chi ha meno di 30 anni, TIM propone il piano TIM Young & Music. Anche in questo caso, Apple Music è inclusa, rendendo l’abbonamento accattivante per un pubblico giovane. Questa opzione offre 250 giga di traffico dati in 5G, minuti illimitati di chiamate e 200 SMS, il tutto a un prezzo promozionale di 9,99 euro al mese per i primi tre mesi. Successivamente, il costo salirà a 16,99 euro.

Eliminando i 10,99 euro per l’abbonamento a Apple Music, la spesa finale per il piano diventa di 6 euro mensili, offrendo un pacchetto ricco e conveniente. Questo rende TIM Young & Music una delle tariffe più competitive nel mercato, rivolta a un pubblico che cerca un mix di dati, chiamate e intrattenimento a un prezzo accessibile.

Tim Mobile e Music: L'offerta per i più esigenti

Salendo nella scala dei costi, troviamo il piano Tim Mobile e Music. Questo pacchetto include Apple Music, 150 giga di traffico dati in 5G e 200 SMS, a un prezzo di 14,99 euro per i primi tre mesi. Dal quarto mese, il canone mensile aumenterà a 21,99 euro. Anche in questo caso, l'acquisto di una SIM è previsto, con la possibilità di optare per una eSIM per i clienti che portano il proprio numero attuale.

L’accordo si estende a Apple TV+

Nonostante le tariffe per smartphone e musica siano i punti focali della collaborazione, l'intesa tra TIM e Apple si estende anche al servizio di streaming, Apple TV+. Gli abbonati di TimVision possono accedere a Apple TV+ con uno sconto del 30% per i primi sei mesi. Questa offerta rappresenta un ulteriore passo avanti nel tentativo di attrarre clienti verso un ecosistema sempre più integrato di servizi di intrattenimento.

Con l'evidente crescita della domanda di contenuti digitali, le nuove offerte di TIM e Apple si pongono come soluzioni versatili per un pubblico moderno e interconnesso, fornendo pacchetti ad hoc per ogni esigenza e fascia di età.