Offerte MediaWorld: sconti imperdibili sui Google Pixel 9 prima delle promozioni di Primavera

MediaWorld sfida le imminenti offerte di Primavera di Amazon, in partenza il 25 marzo, introducendo sconti significativi sui dispositivi della gamma Google Pixel 9. Acquistando tramite l’app di MediaWorld, i consumatori possono usufruire di un ulteriore 15% di sconto, portando a prezzi vantaggiosi la serie Pixel 9, che comprende i modelli Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL. Questa è un’occasione da non perdere per chi desidera possedere i top di gamma di Google a un prezzo scontato.

La nuova serie Google Pixel 9: caratteristiche principali

Nei giorni che precedono le tanto attese offerte di Primavera, MediaWorld ha lanciato diverse promozioni sui Google Pixel 9, rendendo il momento ideale per l’acquisto di questi smartphone. Sorprendentemente, il modello più accessibile della gamma è il Google Pixel 9, caratterizzato da uno schermo OLED da 6,3 pollici con risoluzione Full-HD+. Al centro della sua potenza operativa troviamo il processore Tensor G4, sviluppato internamente da Google, supportato da 12 GB di memoria RAM, che migliora le performance dell’intelligenza artificiale.

Seguici su Google News

notizie personalizzato

Il Google Pixel 9 ha una batteria capace di 4700 mAh, dotata di ricarica rapida cablata fino a 27 W, e un comparto fotografico degno di nota, con un sensore principale da 50 MP e un obiettivo ultra-grandangolare da 48 MP. Per coloro che desiderano approfondire ulteriormente, è possibile consultare la scheda tecnica completa del dispositivo.

Passando ai modelli superiori, il Google Pixel 9 Pro e il Google Pixel 9 Pro XL rappresentano l’apice della gamma, ideali per gli utenti più esigenti. Il Pixel 9 Pro presenta un display LTPO da 6,3 pollici, mentre la versione Pro XL ha uno schermo più ampio, da 6,8 pollici. Le differenze tra i due si notano nella capacità della batteria: il Pro ha 4700 mAh e ricarica rapida fino a 27 W, mentre il Pro XL gode di una batteria da 5060 mAh con ricarica cablata fino a 37 W. Entrambi i modelli montano il processore Tensor G4 e vantano 16 GB di RAM, con un comparto fotografico arricchito dalla presenza di un teleobiettivo da 48 MP.

Offerte speciali di MediaWorld sui Google Pixel 9 e valutazione dell’usato

I dispositivi Google Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL non sono stati presentati a prezzi particolarmente accessibili al pubblico. Tuttavia, grazie alle attuali promozioni di MediaWorld, è possibile ottenere queste tecnologie avanzate a condizioni più vantaggiose. Acquistando tramite l’app, l’utente beneficia di uno sconto in pagina a cui si aggiunge un ulteriore 15%, oltre alla valutazione dell’usato accettata dalla catena per uno sconto extra.

MediaWorld offre una valutazione standard per i dispositivi usati, che si combina con una Supervalutazione Garantita di 100 euro. Questo significa che anche un dispositivo usato di scarso valore, presentando semplicemente il seriale, può garantire uno sconto di 150 euro sull’acquisto di un nuovo Pixel.

Analizzando i prezzi in dettaglio, il Google Pixel 9 da 128 GB è proposto a 594,99 euro ; con la valutazione dell’usato è possibile acquistarlo a 494,99 euro. La versione da 256 GB è invece offerta a 679 euro e, applicando la valutazione dell’usato, il prezzo scende a 579 euro.

Passando al Google Pixel 9 Pro, il modello da 128 GB è in vendita a 807,49 euro, ma con lo sconto si attesta a 707,49 euro; la versione da 256 GB scende a 793 euro, un risparmio rispetto ai 1199 euro di listino. Per il Pixel 9 Pro XL, il modello base da 128 GB è a 892,49 euro , mentre con l’extra valutazione dell’usato, si acquista a 792 euro.

Per chi cerca ulteriori opzioni, ci sono varianti da 256 GB e 512 GB disponibili a 949 euro e 1129 euro rispettivamente. A chi desidera il massimo, è disponibile anche la versione da 1 TB, al prezzo di 1389 euro, con sconti applicati.

Per coloro che non hanno chiaro quale modello acquistare, un’ottima risorsa è consultare le recensioni specializzate. È possibile rimanere sempre aggiornati sulle ultime offerte seguendo i canali Telegram e WhatsApp dedicati.