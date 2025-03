Offerte imperdibili su Google Pixel 9: scopri le promozioni su tutti i modelli

Se stai pensando di acquistare un nuovo smartphone, la serie Google Pixel 9 rappresenta un'opzione intrigante da considerare. In questi giorni, i vari modelli della serie, tra cui Google Pixel 9, Google Pixel 9 Pro e Google Pixel 9 Pro XL, sono disponibili a prezzi scontati sia da MediaWorld che su Amazon. Le promozioni attuali potrebbero essere l'occasione giusta per aggiornare il tuo dispositivo, prima che le scorte esauriscano.

Dettagli sui modelli Google Pixel 9

La gamma Google Pixel 9 si compone di tre modelli distinti, con il Google Pixel 9 che rappresenta l'opzione più economica. Questo smartphone è equipaggiato con un display OLED da 6,3 pollici con risoluzione Full-HD+, ideale per la visione di contenuti multimediali. Il processore Tensor G4, sviluppato internamente da Google, è supportato da 12 GB di memoria RAM, progettata per ottimizzare le prestazioni delle applicazioni e delle funzioni di intelligenza artificiale.

Un altro punto di forza del Pixel 9 è la sua batteria, che ha una capacità di 4700 mAh e supporta la ricarica rapida fino a 27 W. Per quanto riguarda la fotocamera, il dispositivo include un sensore principale da 50 MP e un obiettivo ultra-grandangolare da 48 MP, rendendolo adatto per scatti di alta qualità. Maggiori dettagli possono essere trovati nella scheda tecnica del modello.

Le caratteristiche del Pixel 9 Pro e Pro XL

Se cerchi un'esperienza ancora più ricca, i modelli Google Pixel 9 Pro e 9 Pro XL sono le scelte da valutare. Il Pixel 9 Pro vanta un display LTPO da 6,3 pollici, mentre il Pro XL offre un display più grande da 6,8 pollici, ideale per gli utenti che amano schermi ampi. Pur mantenendo il processore Tensor G4 e la RAM da 16 GB, questi modelli si distinguono per le loro specifiche di batteria; il Pro ha una batteria da 4700 mAh con ricarica rapida fino a 27 W, mentre il Pro XL è dotato di una batteria da 5060 mAh e supporta ricarica rapida a 37 W. Inoltre, il comparto fotografico del Pro e del Pro XL comprende un teleobiettivo da 48 MP, arricchendo le possibilità di fotografia.

Prezzi e offerte attuali sui Pixel 9

Il prezzo di lancio del Google Pixel 9 era fissato a 899 euro, ma attualmente è disponibile a prezzi interessanti. Su MediaWorld, è possibile acquistarlo a 649 euro, e se si possiede la carta MW Club si ha diritto a un ulteriore sconto di 50 euro, portando il costo a 599 euro, con spedizione gratuita o ritiro in negozio. Le varianti disponibili includono Nero Ossidiana, Grigio Creta e Rosa Peonia. Amazon, invece, propone il Pixel 9 a 629 euro e per gli abbonati Prime Student, il prezzo scende a 579 euro.

Per quanto riguarda il Google Pixel 9 Pro, la promozione è attiva per la versione da 256 GB. Il prezzo di listino è di 1199 euro, ma con la carta MW Club il costo scende a 899 euro. Su Amazon, è possibile trovare il Pixel 9 Pro a 816 euro nella colorazione Nero Ossidiana da 128 GB, con un ulteriore sconto per gli abbonati Prime Student che possono acquistarlo a 766 euro. Infine, il Google Pixel 9 Pro XL ha un prezzo di listino consigliato di 1199 euro e 1299 euro . Attualmente, MediaWorld lo propone a 899 euro o a 999 euro con carta MW Club.

Le recensioni come supporto alla scelta

Se hai dubbi riguardo al modello più adatto alle tue esigenze, è consigliabile consultare le recensioni disponibili, che offrono un'analisi approfondita delle prestazioni e delle caratteristiche di ciascun dispositivo. Questo ti permetterà di fare una scelta informata e soddisfacente, garantendo che il tuo nuovo smartphone risponda alle tue aspettative.