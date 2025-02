Offerte imperdibili su Apple: sconti su M4 Mac e iPad Pro e la stampa di Apple Pencil Pro

Nei recenti aggiornamenti del mercato tecnologico, i prezzi di alcuni prodotti Apple sono stati notevolmente ridotti. Tra i vari articoli in promozione ci sono il M4 Mac mini, i modelli di iPad Pro con 512GB di storage e le nuove configurazioni del MacBook Air M3. In particolare, gli sconti sui modelli di iPad Pro sono particolarmente allettanti, con riduzioni fino a 250 dollari per le versioni più avanzate. Continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Sconti sul M4 iPad Pro: fino a 150 dollari in meno per il modello da 512GB

Uno dei colpi di fulmine di queste offerte è il modello M4 iPad Pro da 11 pollici con 512GB di memoria, disponibile a 1.049 dollari, grazie a uno sconto di 150 dollari. Normalmente, il prezzo di questo dispositivo è di 1.199 dollari, quindi il risparmio è significativo. Anche se ci sono opzioni di storage più piccole disponibili a un prezzo inferiore, il modello da 512GB sta ricevendo una rara promozione, che può essere utile sia per i professionisti sia per gli utenti che cercano performance elevate. La disponibilità di questo articolo è limitata e il prezzo è stato applicato automaticamente nel carrello al momento dell'acquisto, il che rende l'affare ancora più conveniente.

I modelli superiori, in particolare quelli con 1TB di storage, offrono sconti ancora più allettanti. Questi dispositivi raggiungono una riduzione di prezzo fino a 250 dollari, il che li rende molto competitivi sul mercato. Anche se il modello con 256GB di memoria può essere trovato a prezzi più bassi, 899 dollari, la combinazione di capacità di storage e prezzo rende il 512GB la scelta ideale per chi cerca una soluzione equilibrata fra costo e funzionalità.

Offerta sull'Apple Pencil Pro: un risparmio di quasi il 25%

Un altro item di grande interesse è l'Apple Pencil Pro, che ha visto il suo prezzo ridotto a 99 dollari, con un risparmio di quasi il 25% rispetto al prezzo originale di 129 dollari. Questo pennino, molto apprezzato dagli artisti e dai professionisti del design, era andato rapidamente esaurito durante un precedente evento di vendita. Tuttavia, al momento è nuovamente disponibile, offrendo agli utenti l'opportunità di aggiudicarselo a un prezzo vantaggioso. La penna si dimostra ideale per chi utilizza iPad Pro, grazie alla sua precisione e reattività. Con l'arrivo della stagione natalizia, è probabile che l'interesse per questo prodotto aumenti ulteriormente.

Ulteriori riduzioni per il MacBook Air M3 e offerte su accessori

Il MacBook Air M3, nella configurazione con 24GB di RAM e 512GB di storage, ha visto anch'esso un abbassamento di prezzo. Adesso è disponibile a 1.283 dollari, con uno sconto totale di 417 dollari rispetto al costo originale di 1.699 dollari. Altre configurazioni del MacBook Air M3 sono disponibili a partire da 899 dollari, con sconti variabili. La versatilità e il design elegante continuano a rendere il MacBook Air uno dei portatili più desiderati nel settore.

Un'altra offerta da notare è relativa ai modelli di Apple Watch Series 10, che sono tornati ai prezzi da Black Friday, partendo da 329 dollari. Questi modelli, noti per la loro tecnologia all'avanguardia e il design accattivante, rappresentano una scelta ideale per chi cerca un dispositivo indossabile potente e versatile.

Con tanti articoli in offerta, gli appassionati di tecnologia hanno moltissime opportunità per rinnovare le proprie attrezzature Apple senza svuotare il portafoglio. L’attuale periodo di sconti rappresenta dunque un'occasione da non lasciarsi sfuggire, ricordando di confrontare sempre le diverse configurazioni e i prezzi per trovare l'affare migliore.