Offerte imperdibili su AirPods e prodotti Apple: risparmi consistenti su vari dispositivi

Nel 2025, i consumatori possono approfittare di sconti significativi su diversi prodotti Apple, tra cui gli attesissimi AirPods 4 e Pro 2. Amazon ha avviato una serie di promozioni che non solo faranno felici gli appassionati di tecnologia, ma offriranno anche l'opportunità di risparmiare notevolmente. Scopriamo insieme le offerte attuali sui modelli di AirPods e altro ancora.

Offerte su AirPods 4: il prezzo più basso mai visto

Gli AirPods 4 hanno raggiunto il miglior prezzo di sempre su Amazon, con una tariffa di 99,99 euro per il modello base. È un'ottima occasione per chi desidera acquistare le ultime cuffie wireless di Apple. La versione con cancellazione attiva del rumore è in vendita a 149,99 euro. Nonostante questo modello avesse visto un ribasso a 139 euro poco prima delle festività natalizie, il prezzo attuale rappresenta il miglior affare disponibile sull'interfaccia di Amazon. La riduzione dei costi per entrambi i modelli significa che i clienti possono fare un buon affare su cuffie di alta qualità.

AirPods Pro 2: ulteriore ribasso sui migliori acquirer del segmento

Gli AirPods Pro 2 sono ora disponibili a 169,99 euro, in calo rispetto ai 249 euro di listino. Questa è una delle occasioni migliori degli ultimi mesi, dopo che il modello era stato venduto a 154 euro durante il Black Friday. Ogni volta che il prezzo degli AirPods Pro 2 scende sotto i 190 euro, è un motivo valido per fare un acquisto, e attualmente si trova a soli 16 euro dal prezzo più basso mai registrato. Questo ribasso è una notte da non perdere per tutti quelli che cercano cuffie di alta performance dotate della tecnologia più avanzata.

Riduzioni sui prodotti Apple: MacBook e accessori in offerta

Non solo AirPods, ma anche altre configurazioni di prodotti Apple sono soggette a notevoli ribassi. Tra queste, diversi modelli di MacBook Pro M4/Pro hanno visto un abbattimento del prezzo di 210 euro. Inoltre, gli acquirenti possono scoprire sconti fino a 299 euro sui bellissimi monitor Apple 5K Studio Display. Queste offerte sono ideali per chi desidera aggiornare il proprio setup tecnologico con prodotti di alta qualità.

Altre offerte interessanti su accessori e dispositivi

Ad aggiungersi a questa lista ci sono anche cuffie Sonos Ace in offerta a 100 euro, così come le cuffie Beats e le power bank Anker per Apple Watch. Tutti questi prodotti stanno ora beneficiando di riduzioni di prezzo, rendendoli ancora più accessibili. Con l'avvicinarsi di festività speciali, queste offerte possono rappresentare un'opzione interessante per regali o per un aggiornamento personale.

Questo periodo di promozioni su Amazon porta un'ondata di sconti per i consumatori, permettendo di arricchire la propria esperienza tecnologica senza spendere una fortuna. La varietà di prodotti in offerta e le riduzioni significative rendono chiaro che il 2025 sia un anno favorevole per gli amanti della tecnologia.