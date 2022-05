Odyssey Neo G8 è (finalmente) in arrivo: la conferma di Samsung

Come ricorderanno i fan di Samsung, nel corso del Consumer Electronics Show 2022, tenutosi lo scorso mese di gennaio, il colosso di Seul aveva presentato l’Odyssey Neo G8, il primo monitor 4K al mondo con la strepitosa frequenza di aggiornamento di 240 Hz. Nonostante la presentazione in pompa magna, gli appassionati di gaming stanno ancora aspettando che questo monitor venga messo sul mercato da Samsung.

Fortunatamente nelle ultime ore sembra siano arrivate buone notizie su questo fronte. L’azienda della Corea del Sud ha infatti lasciato intendere che il monitor da gioco Samsung 4K 240Hz potrebbe essere finalmente disponibile per l’acquisto nel prossimo futuro.

L’Odyssey Neo G8 di Samsung da 32 pollici curvo (1000R) è caratterizzato da un display con retroilluminazione “Quantum Mini LED” e può vantare fino a 2.000 nits di luminosità di picco. La frequenza di aggiornamento di 240 Hz, ma anche il tempo di risposta di 1 ms e il rapporto di contrasto dinamico di 1.000.000:1 lo rendono un monitor da gioco davvero di grandissimo livello. Inoltre, il monitor supporta anche AMD FreeSync Premium Pro, HDR10+ e NVIDIA G-Sync.

L’account Twitter ufficiale della divisione statunitense di Samsung ha fatto capire che il primo monitor da gioco 4K al mondo con frequenza di aggiornamento a 240 Hz sta per arrivare, anche se non sono stati forniti dettagli precisi in merito alle tempistiche di lancio, né tantomeno sui prezzi stabiliti da Samsung per questo monitor.

*Whispers* Hey, hey you! The world’s first 4K, 240Hz gaming monitor is coming soon. Are you ready? 🎮🎮🎮 pic.twitter.com/wAO5UE3Ret — Samsung US (@SamsungUS) May 16, 2022

Considerando che l’Odyssey Neo G9 è in vendita su Amazon ad un prezzo che si aggira intorno ai 2.000 euro, è facile immaginare che la cifra necessaria per acquistare il nuovo monitor da gaming di Samsung non si discosti molto da quella.

Fonte SamMobile