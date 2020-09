Oculus Quest 2, ecco il nuovo visore per la realtà virtuale: ottime prestazioni ad un prezzo accessibile

Durante la conferenza virtuale Connect, Facebook ha colto l’occasione per presentare Oculus Quest 2, il visore per realtà virtuale (VR) autonomo di nuova generazione. Il nuovo prodotto, che si presenta come successore di Oculus Quest, è pensato per riuscire a garantire il “display a risoluzione più alta” nella gamma, oltre ad un peso inferiore rispetto al suo predecessore.

Oculus Quest 2 è dotato di un design migliorato, caratterizzato da un cinturino in tessuto morbido sopra il precedente cinturino in gomma. Anche il tracciamento del controller è stato ottimizzato per offrire una maggiore durata della batteria: stando a quanto riferito da Oculus sarebbe addirittura quattro volte più duratura rispetto al modello precedente.

In termini di specifiche, Oculus Quest 2 presenta un nuovo display con una risoluzione di 1.832×1.920 pixel e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Il display ha anche il 50% di pixel in più rispetto al Quest originale. Oculus ha anche in programma di aprire il supporto a 90Hz a tutti gli sviluppatori subito dopo il lancio del visore (il software corrente supporta la frequenza di 72 Hz, ndr).

Quest 2 è alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon XR2, abbinato a 6 GB di RAM. Sono presenti anche i nuovi controller Touch con le ottimizzazioni per l’efficienza della batteria. Oculus ha inoltre fornito un meccanismo di regolazione della distanza interpupillare (IPD) integrato con tre impostazioni per consentire agli utenti di regolare la posizione dell’obiettivo in base alle loro preferenze.

Oculus punta talmente tanto su Quest 2 che ha già deciso di terminare le vendite del modello precedente entro il mese prossimo.

“Il nostro obiettivo con la Quest originale era di portare la realtà virtuale autonoma a quante più persone possibile. Stiamo raddoppiando questo obiettivo con Quest 2, che riesce a combinare le prestazioni richieste dai giocatori con la flessibilità di cui hanno bisogno, il tutto a un prezzo significativamente inferiore rispetto ai prodotti simili che si possono trovare sul mercato”, ha fatto sapere Oculus in un comunicato stampa.

Oculus ha annunciato anche alcuni titoli per Quest 2, tra cui Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, Myst, Jurassic World Aftermath, Warhammer 40,000 Battle Sister, Pistol Whip: 2089, The Climb 2 e Rez Infinite, tutti compatibili con il nuovo visore.

Il prezzo di Oculus Quest 2 parte da 349 euro. La variante base viene fornita con 64 GB di spazio di archiviazione integrato, mentre un’opzione con 256 GB di spazio di archiviazione è disponibile a 449 euro. I preordini per Quest 2 sono già iniziati negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Europa, con le spedizioni che partiranno dal prossimo 13 ottobre.

