Obsidian si prepara a festeggiare i cento anni: un nuovo piano strategico all'orizzonte

Il colosso videoludico Obsidian Entertainment ha annunciato piani ambiziosi per giungere al compimento del centenario della propria attività. Durante il D.I.C.E. Summit 2025 a Las Vegas, Marcus Morgan e Justin Britch, in qualità di VP delle operazioni e dello sviluppo rispettivamente, hanno delineato la futura direzione della società, che si propone di mantenere solidità e innovazione nei suoi prodotti.

La filosofia di Obsidian: mantenere la snellezza

Fondata nel 2003, Obsidian ha saputo farsi un nome nel panorama videoludico grazie a titoli di grande successo, come Fallout: New Vegas e Pillars of Eternity. Ora, con 22 anni di esperienza alle spalle, l’azienda ha fissato un obiettivo strategico che mira a una longeva presenza nel mercato dei videogiochi. Secondo Morgan, il piano per i prossimi 78 anni non è una serie di tappe temporali dettagliate, ma piuttosto un approccio visivo a lungo termine incentrato su una struttura aziendale snella e sulle persone che vi lavorano. Questa scelta è determinata dal desiderio di evitare che i dipendenti si sentano ridotti a meri ingranaggi in una macchina troppo grande.

Obsidian sta prendendo in considerazione l’apertura di filiali internazionali, ma per ora preferisce instaurare collaborazioni con studi già esistenti, in modo da preservare la propria cultura aziendale e i valori che l'hanno contraddistinta fino ad oggi.

Produzioni moderatamente redditizie: un approccio differente

La visione di Obsidian per il futuro è chiara: puntare sulla realizzazione di giochi di qualità, ma senza l'assillo del blockbuster. L’azienda ha scelto di limitare i super budget, rifuggendo dai cicli di sviluppo prolungati e complessi che caratterizzano altri sviluppatori del settore. Prima di avviare un nuovo progetto, lo studio dedica un tempo considerevole alla valutazione dell'investimento necessario. La strategia prevede di puntare su titoli che possano essere considerati "moderati successi", piuttosto che su produzioni mastodontiche che richiedono enormi risorse e che spesso deludono le aspettative al momento della release.

Questo approccio è emblematico nel confronto con altre aziende del settore. Un caso recente è Dragon Age: The Veilguard di BioWare, il cui esito è stato sotto le aspettative, portando a stravolgimenti e licenziamenti interni. Obsidian, al contrario, ha mantenuto stabilità e un ritmo di lavoro che ha già dato vita a tre titoli accolti positivamente dalla critica negli ultimi anni: Grounded, Pentiment e Avowed.

Creare e mantenere il talento: un obiettivo strategico

Un altro aspetto cruciale della strategia di Obsidian è proprio la reputazione come datore di lavoro. La compagnia si sta impegnando per ottenere il più basso tasso di turnover nel settore, essenziale per costruire una conoscenza istituzionale e di esperienza all'interno del team. La filosofia è quella di concentrarsi sui giochi che hanno reso Obsidian un nome di fiducia nell’industria, enfatizzando la libertà del giocatore e il worldbuilding.

Britch ha paragonato Obsidian a un furgone Volkswagen del 1973, dotato di un bagagliaio colmo di strumenti e di un manuale che viene continuamente aggiornato. Questa metafora illustra la lungimiranza necessaria in un settore in costante evoluzione, dove l'azienda intende continuare a produrre titoli di qualità senza cedere alla tentazione di espansioni aggressive o alla ricerca di profitti stratosferici. L’obiettivo è chiaro: continuare a realizzare giochi ben progettati e costantemente rinnovati, sempre allineati con l’identità della società.

In un'epoca in cui molti studi stanno affrontando difficoltà e cambiamenti, Obsidian emerge come un esempio di stabilità e lungimiranza, pronta a raggiungere mille e altri successi nei prossimi decenni.