NZXT Capsule Elite: il microfono da gaming con qualità audio superiore e design rinnovato

Nel 2025, il mercato dei microfoni da gaming si arricchisce con l’arrivo del NZXT Capsule Elite, un prodotto pensato per chi desidera elevate prestazioni audio. Caratterizzato da un design modernizzato e da una serie di funzionalità avanzate, questo microfono promette di fare la differenza per streamer e appassionati di giochi, mantenendo la tradizione di qualità che NZXT ha sempre offerto.

Design e costruzione del Capsule Elite

Il Capsule Elite si distingue per un’estetica raffinata, che riprende le linee già apprezzate in altri prodotti della casa NZXT. Con un’armonia di bianco e viola, il microfono si fa notare sul desk, pur mantenendo un profilo sobrio e professionale. Le dimensioni sono leggermente superiori rispetto al precedente modello Mini, con misure di 97 x 241,11 x 97 mm e un peso di 555 grammi. La scelta dei materiali, prevalentemente plastici, contribuisce a contenere i costi senza compromettere l’aspetto estetico.

La forma rettangolare, con angoli arrotondati, è accompagnata da una griglia metallica che protegge la capsula da 25 mm a condensatore. Utilizzando una manopola posta sulla parte inferiore, è possibile regolare il gain. Inoltre, il microfono presenta una rotella per la regolazione del volume del monitoraggio in cuffia. Tuttavia, l’esperienza di utilizzo di questa rotella è migliorabile, dato che risulta eccessivamente liscia.

Una novità del design è rappresentata da una striscia LED colorata, posizionata sul retro, pensata per integrarsi con gli ambienti di gaming e streaming. La base in metallo offre stabilità e una facile installazione grazie a un’asta verticale. Nonostante qualche difficoltà nel fissaggio iniziale, il risultato finale è un microfono solido e ben fissato, capace di inclinarsi a 90° per adattarsi alla posizione desiderata.

Qualità audio e funzionalità avanzate

La qualità audio del Capsule Elite segna un passo in avanti rispetto al Capsule Mini. Infatti, il modello Elite supporta una risoluzione di 24-bit/192 kHz e una risposta in frequenza che va da 20 Hz a 20 kHz. Questo favorisce una cattura audio ricca di dettagli, permettendo di evidenziare le sfumature vocali in modo preciso, un aspetto fondamentale per registrazioni professionali.

Il microfono è dotato di collegamento USB-A / USB-C, rendendolo compatibile con una vasta gamma di dispositivi e software, tra cui i più noti nel settore della comunicazione come Discord e Teamspeak. La protezione anti-pop integrata aiuta a mitigare il rumore emesso durante la pronuncia di suoni plosivi.

L’applicazione NZXT CAM, fondamentale per sfruttare appieno le potenzialità del microfono, offre tre sezioni principali. La prima consente di gestire le impostazioni basilari, incluse quelle dell’illuminazione LED. Le altre due sezioni permettono di personalizzare opzioni di registrazione come l’equalizzazione. Tuttavia, l’interfaccia presenta delle limitazioni, poiché le opzioni avanzate vengono indicate come “solo per utenti esperti”, senza ulteriori spiegazioni.

Nonostante questo, il microfono già si distingue per la qualità audio, anche senza regolazioni particolari. Una nota a parte riguarda la soppressione del rumore, che richiede un poco di lavoro per ottimizzarla.

Prezzo e conclusioni sul Capsule Elite

Il prezzo di listino del NZXT Capsule Elite è fissato a 99€, un incremento rispetto al modello Mini, ma giustificato dalle migliorie in termini di qualità audio e funzionalità. Questa cifra sembra ragionevole considerando le caratteristiche del prodotto e le esigenze delle persone che si dedicano a streaming o registrazioni audio.

In un mercato in continua evoluzione, il Capsule Elite rappresenta senza dubbio una valida opzione per chi cerca un microfono di qualità superiore, sebbene ci siano margini di miglioramento soprattutto sull’app e sulla gestione dei filtri. Al di là di alcune criticità, questo modello nascente di NZXT potrebbe consolidarsi tra le preferenze degli appassionati di gaming e streaming, confermandosi come un ottimo investimento.