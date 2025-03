NVIDIA tenta di affrontare la scarsità delle schede grafiche con vendite esclusive al GTC

La difficoltà di acquistare le nuove schede grafiche NVIDIA a prezzi standard è diventata un problema critico negli Stati Uniti. Per affrontare questa situazione, l’azienda tecnologica ha progettato una nuova iniziativa che mira a garantire ai propri clienti l’accesso diretto ai suoi prodotti più ricercati. Durante la recente conferenza GPU Technology Conference , NVIDIA ha deciso di vendere direttamente, creando un’opportunità unica per i partecipanti di acquistare le ambite GeForce RTX 5080 e 5090, bypassando le complicazioni di disponibilità del mercato tradizionale.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

Un food truck speciale al GTC Park

Una delle strategie innovative di NVIDIA è stata l’implementazione di un particolare veicolo, simile a un food truck, situato nel GTC Park. Questo punto vendita temporaneo opererà solo in fasce orarie specifiche, dalle 7:00 a mezzogiorno nei giorni di giovedì e venerdì. Qui, i visitatori possono finalmente acquistare le schede grafiche di ultima generazione ai prezzi ufficiali: 999 dollari per la RTX 5080 e 1.999 dollari per la RTX 5090.

La possibilità di concludere l’acquisto direttamente al furgone e di ritirare la scheda nello stesso giorno, presso l’ingresso principale della South Hall, è stata pensata per aumentare la trasparenza delle transazioni. Con l’intento di limitare ogni possibilità di speculazione sui prezzi, questa operazione rappresenta un tentativo di contrastare il fenomeno della rivendita a prezzi gonfiati, ormai comune nel mercato delle schede grafiche ad alte performance.

Regole severe e limitazioni per gli acquisti

Nonostante l’idea originale, l’accesso a questo stock limitato di schede grafiche è soggetto a rigorose restrizioni. Solo i possessori di pass per la conferenza, il cui costo è di 1.145 dollari per un giorno o addirittura 2.295 dollari per cinque giorni, potranno acquistare. Inoltre, ogni partecipante potrà comprare soltanto una scheda grafica, rendendo l’intera operazione ancora più esclusiva.

La disponibilità totale delle schede è fissata a 2.000 unità, suddivise equamente tra i modelli disponibili. Un aspetto interessante di questa iniziativa consiste nella modalità di vendita, che ricorda le “flash sale” tipiche del commercio elettronico. Le offerte vengono annunciate con brevi preavvisi affermando ad esempio che ci sono “90 unità di GeForce RTX 5090 disponibili solo per i prossimi 30 minuti”, generando un’atmosfera di urgenza che stimola l’acquisto immediato.

Le sfide nella produzione di NVIDIA

Questa situazione di esaurimento delle schede grafiche di consumo evidenzia una sfida più ampia per NVIDIA. La strategia dell’azienda si è spostata sempre più verso il settore dei datacenter e dei servizi di intelligenza artificiale, dove i margini di profitto sono notevolmente superiori. La produzione di GPU per applicazioni AI, come i costosi acceleratori B100/B200, ha ridotto drammaticamente le risorse disponibili per il mercato delle schede grafiche destinate a consumatori e professionisti.

Sebbene questa scelta rispecchi logiche di business, presenta anche delle criticità. Gli appassionati di gaming e gli utenti storici di NVIDIA, coloro che hanno contribuito a diffondere il marchio, si trovano ora in una posizione svantaggiata. Al contempo, gli sviluppatori software, che rappresentano una componente essenziale per l’innovazione futura, vedono limitate le loro possibilità di accesso a hardware altamente performante.

Il rapporto tra sviluppatori e hardware disponibile

Per le aziende di software che dispongono di budget elevati, ci sono alternative professionali come la workstation DGX, equipaggiata con GPU GB300 Blackwell Ultra, o il sistema DGX Spark basato su GB10. Tuttavia, molti sviluppatori si trovano costretti a ricorrere a schede più economiche, come le GeForce RTX della serie 50, per i loro progetti.

La distribuzione di 2.000 unità al GTC evidenzia un tentativo da parte di NVIDIA di fornire ai partecipanti della conferenza le risorse necessarie. Tuttavia, questo numero rimane esiguo rispetto alla domanda globale, suggerendo che è necessario un approccio più equilibrato per servire diverse categorie di clienti. L’azienda deve considerare l’importanza di soddisfare sia il lucrativo mercato dell’intelligenza artificiale sia il vivace ecosistema di sviluppatori e appassionati di tecnologia.