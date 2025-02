NVIDIA rilascia un driver per risolvere i problemi delle schede grafiche RTX 50: disponibili le correzioni

NVIDIA ha recentemente affrontato diverse criticità riguardanti le nuove schede grafiche della serie RTX 50. I problemi di disponibilità sul mercato si sommano alle segnalazioni di vari utenti riguardanti malfunzionamenti come il "schermo nero". Dopo settimane di attesa, l’azienda californiana ha finalmente messo a disposizione un nuovo driver che promette di offrire una soluzione. Questo aggiornamento è particolarmente atteso da coloro che hanno investito in queste costose schede grafiche, pronte a sfruttare al massimo le potenzialità del gaming moderno.

Dettagli sull’aggiornamento del driver 572.60

L'aggiornamento del driver 572.60 è adesso disponibile per il download diretto dal sito ufficiale di NVIDIA e tramite la nuova App dedicata. Le note di rilascio pubblicate dall'azienda sono piuttosto lapidarie: si fa menzione della risoluzione di "vari problemi di schermo nero" associati alle schede grafiche della serie RTX 50, senza fornire dettagli tecnici specifici su cosa abbia causato questi malfunzionamenti. Questo approccio ha destato qualche preoccupazione tra gli utenti, i quali si augurano che il problema sia stato realmente individuato e risolto.

Per chi ha avuto l’esperienza frustrante di utilizzare schede grafiche RTX 5090 con refresh rate limitato a soli 60 Hz, l'aggiornamento rappresenta un punto di svolta. Questa restrizione ha infatti ridotto notevolmente l'efficacia della scheda, smorzando le caratteristiche avanzate che giustificherebbero l'investimento in una GPU di alta gamma. Anche altre soluzioni alternative da parte dei produttori, come l'aggiornamento del BIOS video da parte di MSI, non hanno sempre garantito risultati apprezzabili, rendendo questo intervento software di NVIDIA un’opzione di gran lunga più sicura per gli utenti.

Risoluzione di problemi aggiuntivi: non solo schermi neri

Oltre a combattere i fastidiosi blackout, il nuovo driver si occupa anche di una vasta gamma di problematiche emerse da parte degli utenti nelle settimane precedenti. Tra queste, alcuni dei problemi più rilevanti includono crash all’avvio del software Adobe Substance 3D Sampler e anomalie visive come la corruzione delle texture durante l'uso del raytracing in Adobe Substance 3D Painter. In aggiunta, è stata riscontrata una riduzione delle prestazioni in test specifici come quelli di CUDA Vpath in VRay 6, un aspetto cruciale per coloro che utilizzano la scheda per lavoro creativo.

Un ulteriore miglioramento riguarda i problemi audio che si verificano quando la GPU è connessa tramite DisplayPort 1.4 con DSC attivo a frequenze di aggiornamento elevate. Questa configurazione è sempre più popolare tra i videogiocatori e gli appassionati di tecnologia, e la risoluzione di tali problemi rappresenta un gran sollievo. Anche le corruzioni di immagine su pattern 2D pixelati, un inconveniente secondario ma fastidioso, sono ora state corrette grazie a questo aggiornamento.

Miglioramenti nel supporto dei giochi recenti

Il driver 572.60 non si limita a risolvere problemi tecnici, ma introduce anche nuove funzionalità. Tra queste spicca il supporto per DLSS 4 nel gioco Naraka: Bladepoint, una delle ultime novità nel panorama dei videogiochi. DLSS 4 rappresenta l’innovazione più recente nel campo dell’upscaling intelligente di NVIDIA, un approccio che migliora la resa visiva senza compromettere le prestazioni di gioco.

Allo stesso modo, l'aggiornamento porta con sé ottimizzazioni specifiche per titoli come Monster Hunter Wilds, uno dei recenti successi di Capcom, attualmente in promo su Instant Gaming. Questo aggiornamento sottolinea l’impegno di NVIDIA nel garantire il massimo supporto ai titoli più apprezzati dagli utenti, migliorando ulteriormente l’esperienza di gioco per chi utilizza le schede grafiche RTX 50.