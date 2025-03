Nvidia riduce i prezzi delle schede grafiche RTX 50 in Europa grazie a un euro più forte

Nvidia ha annunciato una significativa riduzione dei prezzi per la sua serie di schede grafiche RTX 50 in tutto il continente europeo, a seguito di un miglioramento del tasso di cambio tra euro e dollaro. Questo cambiamento ha favorito i consumatori, consentendo alla compagnia di abbattere i costi delle sue recentemente lanciate GPU, rendendole più accessibili in un mercato sempre più competitivo.

Dettagli sui prezzi delle schede grafiche

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Videocardz, la scheda RTX 5090 ha visto una contrazione di prezzo di oltre il 4%, scendendo a €2,229, rispetto ai €2,329 previsti al lancio. Questo rappresenta un abbassamento di €100, una buona notizia per chi desidera aggiornare o costruire un nuovo sistema di gioco. Anche l’RTX 5080 ha visto una diminuzione, ora disponibile a €1,119, con una riduzione di €50 dal prezzo di lancio. Infine, l’RTX 5070 si attesta ora a €619, contratto rispetto al prezzo iniziale di €649.

È interessante notare che, mentre i modelli principali della serie RTX 50 hanno beneficiato di questo nuovo adeguamento, l’unica scheda a mantenere il prezzo originale è l’RTX 5070 Ti. Questo modello, infatti, non ha una versione Founders Edition, rimanendo quindi fissato a €879. Ciò indica una strategia di pricing mirata di Nvidia, probabilmente per incentivare le vendite dei modelli più popolari, mentre le GPU di fascia alta continuano a mantenere un posizionamento premium.

Impatto sul mercato britannico

Non solo l’Europa ha visto queste riduzioni: i nuovi prezzi hanno avuto un impatto anche nel Regno Unito, dove l’RTX 5090 è ora offerta a £1,889, un abbassamento rispetto ai £1,939 di prezzo di lancio. Anche in questo caso, la fluttuazione del tasso di cambio ha giocato un ruolo fondamentale, avvantaggiando non solo i consumatori ma anche il rivenditore, che deve far fronte a un mercato difficile, caratterizzato da un’ampia gamma di prodotti concorrenti.

In un contesto economico in cui le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente, le decisioni di Nvidia possono influenzare significativamente le tendenze di acquisto. Queste riduzioni di prezzo non solo dovrebbero stimolare l’interesse per le nuove schede grafiche, ma potrebbero anche portare a una revisione delle strategie per i competitor che operano nel medesimo segmento di mercato.

La riduzione dei prezzi rappresenta senza dubbio un segnale positivo per i consumatori, che stanno sempre più cercando di ottimizzare i propri acquisti nel settore degli hardware. Le schede grafiche RTX 50, ora offerte a prezzi più competitivi, si pongono come scelte preferenziali per chi vuole un’esperienza di gioco di alta qualità senza dover affrontare spese esorbitanti.