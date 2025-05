Nvidia riacquista terreno con il governo statunitense, dopo l’allentamento delle restrizioni sulle esportazioni

Nvidia, gigante tecnologico nel settore dell’intelligenza artificiale, sembra aver ricostruito un rapporto favorevole con l’amministrazione Trump, come dimostra la recente decisione degli Stati Uniti di rimuovere le limitazioni sulle esportazioni di chip AI realizzati nel paese. Questo cambiamento si inserisce in un contesto in cui l’azienda cerca di consolidare la propria posizione nel mercato globale, soprattutto contro la crescente concorrenza di alternative come quelle offerte da Huawei.

Revoca delle restrizioni sulle esportazioni di chip AI

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato lunedì la revoca della cosiddetta Artificial Intelligence Diffusion Rule, un regolamento che doveva entrare in vigore il 15 maggio e che mirava a limitare il numero di chip AI prodotti negli Stati Uniti che potevano essere esportati senza l’approvazione governativa. Questa decisione è stata accolta con favore da Nvidia e altre aziende tech, che avevano messo in discussione l’efficacia e la lungimiranza di tale norma. Non si conoscono ancora i dettagli di un regolamento sostitutivo che il governo intende introdurre “in futuro”, ma il Dipartimento ha sottolineato come le precedenti restrizioni avrebbero potuto ostacolare l’innovazione americana e danneggiare le relazioni diplomatiche con diversi paesi, relegandoli a uno status di secondo livello.

L’incontro di Jensen Huang con Trump

Questo avvenimento coincide con la visita del CEO di Nvidia, Jensen Huang, in Arabia Saudita, dove ha partecipato a un forum sugli investimenti insieme a Trump. Durante la sua visita, Huang ha cercato di attrarre investimenti per le aziende statunitensi nel settore dell’intelligenza artificiale, manifestando l’intento di riportare in auge politiche favorevoli all’innovazione e alla competitività, simili a quelle dell’amministrazione Trump. La Bill, introdotta dall’ex presidente Biden a gennaio, rappresentava una minaccia per la posizione dominante di Nvidia, che controlla circa il 90% del mercato dei chip AI.

Contro Huawei e il mercato dei chip

Il Dipartimento del Commercio ha avvertito le aziende riguardo all’utilizzo dei chipset Ascend di Huawei, affermando che ogni violazione di tali restrizioni esporrebbe le imprese a gravi conseguenze legali. Questi chip rappresentano la risposta della Cina alla potenza dei chip AI di Nvidia e sono destinati a diventare un concorrente serio nel mercato. Questo avviso è emblematico della crescente tensione tra Stati Uniti e Cina e sottolinea l’intenzione del governo americano di proteggere le sue tecnologie strategiche da potenziali minacce esterne.

Sviluppi futuri e alleanze strategiche

Durante il summit di Riyadh, Trump ha chiaramente indicato che l’evento era anche un’occasione per instaurare alleanze e rafforzare la posizione degli Stati Uniti nell’arena economica globale. Ha invitato i leader d’affari presenti a capitalizzare sulle opportunità che si presenteranno, incoraggiando un’espansione commerciale che avvantaggerebbe sia gli investitori che le aziende americane. Questo incontro non solo segna un cambiamento nella politica delle esportazioni, ma potrebbe anche rafforzare i legami tra il settore tecnologico statunitense e il mercato saudita, aprendo la strada a nuove collaborazioni e investimenti.

Nella complessità del panorama geopolitico attuale, la manovra di Nvidia e il suo riavvicinamento all’amministrazione Trump potrebbero rappresentare un passo cruciale per mantenere la leadership statunitense nel campo dell’intelligenza artificiale e garantire un vantaggio competitivo rispetto ad avversari diretti come Huawei.