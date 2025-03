Nvidia pronta ad annunciare le nuove schede grafiche RTX 5060 Ti e RTX 5060 ad aprile 2025

Nvidia si prepara a svelare i modelli RTX 5060 Ti e RTX 5060, attesi per il 15 aprile 2025. Le ultime indiscrezioni suggeriscono un lancio imminente, con specifiche tecniche già trapelate e alcuni prodotti già presenti sul mercato. Questo annuncio sta suscitando interesse tra i videogiocatori e gli appassionati di tecnologia, desiderosi di sapere come questi nuovi componenti influenzeranno il panorama delle schede grafiche.

Data di rilascio delle RTX 5060 Ti e RTX 5060

Secondo notizie provenienti da Hong Kong, Nvidia potrebbe annunciare ufficialmente le schede grafiche RTX 5060 Ti e RTX 5060 il 15 aprile, con la disponibilità della RTX 5060 Ti fissata per il giorno successivo, il 16 aprile. Questa scheda sarà disponibile in due varianti, una con 8GB e l’altra con 16GB di memoria GDDR7. La RTX 5060, prevista per il mese di maggio, offrirà solo la versione da 8GB. Anche se Nvidia non ha ancora confermato queste date, le voci e le listings suggeriscono che i lanci siano imminenti.

PC gaming HP con RTX 5060 Ti

In un interessante sviluppo, HP ha già elencato alcuni PC gaming equipaggiati con la scheda RTX 5060 Ti, evidenziando configurazioni con processori Intel Core i7-14700F o AMD Ryzen 7 8700F. Attualmente, le macchine non sono ancora disponibili per l’acquisto, ma i dettagli forniti indicano che HP sta preparando il terreno per il lancio della scheda grafica. Un’ulteriore configurazione selezionata è stata avvistata anche da Best Buy, contenente una RTX 5060 Ti con 16GB di VRAM, e presentata a un prezzo di $1,799, il che fa intuire come si posizioneranno i prezzi di questi nuovi sistemi.

Previsione sui prezzi delle RTX 5060

Finora, non ci sono stati annunci ufficiali sui prezzi delle nuove schede grafiche RTX 5060 Ti e RTX 5060. Tuttavia, le stime attuali pongono il costo della RTX 5060 Ti intorno a $449, mentre per la RTX 5060 si prevede un prezzo di $349. Queste cifre sembrano inferiori rispetto ai modelli AMD Radeon RX 9070, il che potrebbe rendere le RTX competitive nel mercato. Una fuga di notizie riguardante il prezzo della RTX 5060 ha rivelato un valore di circa $524 per una versione con 12GB di VRAM, differente dalle attese precedenti.

Riepilogo delle specifiche delle schede grafiche

Nvidia sembra aver organizzato il lancio delle sue nuove schede grafiche in modo da battere i precedenti modelli RTX 40 in termini di tempistiche. Se le informazioni trapelate si rivelassero veritiere, i modelli della serie RTX 50 garantiranno prestazioni di fascia entry-level, svezzando gli appassionati del gaming. Durante l’attesa, si prevede anche un utilizzo delle nuove GPU nei laptop da gaming: un Razer Blade 16 dotato della RTX 5060 è già stato avvistato, con un prezzo di $1,999, che fa presagire un mercato vivace.

Questa serie di sviluppi evidenzia l’interesse crescente per le nuove schede grafiche di Nvidia, e molti si aspettano che l’uscita di questi prodotti possa cambiare il modo di giocare in modo significativo.