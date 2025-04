Nvidia lancia un aggiornamento essenziale per i driver GPU: risolti numerosi problemi di stabilità

Nella giornata odierna, Nvidia ha annunciato il rilascio di un nuovo driver GPU, il 576.02, che si propone di risolvere una serie di problematiche che hanno afflitto i suoi driver Game Ready nell’ultimo periodo. Dopo diverse segnalazioni riguardanti schermate nere, crash dei giochi e una generale instabilità del sistema, questo aggiornamento non solo segna un significativo avanzamento rispetto al precedente driver 572.83, ma include un ampio elenco di correzioni.

Stabilità e compatibilità con Windows 11

Le note di rilascio del driver 576.02 evidenziano diversi miglioramenti in termini di stabilità, in particolare per la versione 24H2 di Windows 11. Gli utenti hanno riferito di aver incontrato schermate blu della morte durante il gioco con il DLSS 4 attivato, specialmente con la tecnologia Multi Frame Generation. Questo aggiornamento affronta direttamente questi problemi, insieme a vari inconvenienti legati agli schermi neri casuali con le GPU della serie RTX 50. La stabilità generale del sistema è stata un altro aspetto preso in considerazione, con correzioni mirate a ridurre il numero di crash improvvisi.

Nvidia ha anche sottolineato che sono stati risolti problemi di stabilità nei giochi quando si gioca con la tecnologia DLSS Frame Generation in combinazione con GSYNC, offrendo così un’esperienza di gioco più fluida e priva di interruzioni.

Risoluzione di problemi specifici nei giochi

Il rilascio del driver 576.02 include una serie di correzioni per alcuni titoli molto attesi. Tra le problematiche risolte vi è il crash casuale di Fortnite, un blocco di Star Wars Outlaws quando il gioco rimane inattivo, e un crash in Monster Hunter Wilds. Inoltre, giocatori di Overwatch 2 potranno finalmente godere di un’esperienza senza stuttering quando utilizzano la tecnologia VSYNC.

Le correzioni non si fermano qui: sono stati apportati miglioramenti anche per altri titoli, tra cui Hellblade 2, Control, The Last of Us Part 1 e Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Queste modifiche mirano a rendere il gameplay più stabile e senza intoppi, eliminando bug che avevano compromesso il divertimento degli utenti.

Un’attenzione senza precedenti ai problemi segnalati

La quantità di correzioni introdotte con questo aggiornamento è notevolmente superiore a quanto solitamente offerto da Nvidia nei suoi aggiornamenti. Tradizionalmente, gli aggiornamenti contengono solo una manciata di correzioni che occupano una pagina delle note di rilascio. In questo caso, tuttavia, le modifiche si estendono quasi a due pagine, segno dell’impegno profuso da Nvidia per rispondere alle lamentele più diffuse da parte della sua utenza.

Le speranze sono alte che questo corposo elenco di correzioni possa affrontare la maggior parte delle problematiche che si sono presentate da quando è avvenuto il lancio della serie RTX 5090 a gennaio. Sebbene Nvidia abbia incontrato delle difficoltà con la stabilità dei driver per le GPU della serie RTX 50, i problemi hanno avuto un impatto anche sulle schede grafiche esistenti, complici l’introduzione delle nuove tecnologie come il DLSS 4.