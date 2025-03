Nvidia lancia la RTX 5050: nuove sfide nel mercato delle schede video entry-level

Nel panorama dell'informatica, Nvidia sta per introdurre la RTX 5050, una mossa che potrebbe riscrivere le regole del mercato delle schede video di fascia entry-level. L'atteso lancio, fissato nelle prossime settimane, ha già catturato l’attenzione dei consumatori e degli esperti del settore. Contrariamente a quanto previsto inizialmente, che indicava un posticipo di questa nuova generazione, la compagnia californiana di Santa Clara ha deciso di accelerare i tempi. L'intento è chiaro: affrontare a muso duro la concorrenza rappresentata dall'Intel Arc B580, puntando su una strategia di prezzo ben definita. Con l’obiettivo di attrarre nuovi utenti e renderli parte dell’ecosistema Nvidia, questa nuova proposta per il mercato entry-level si preannuncia competitiva.

Dettagli tecnici sulla RTX 5050

Dopo un periodo di riservatezza seguito al lancio delle prime schede RTX 50, il noto leaker Kopite7kimi ha condiviso informazioni preziose sulle specifiche, non solo della RTX 5050, ma anche della futura RTX 5060 Ti. Questo ha acceso l’interesse di molti appassionati e professionisti del settore, ansiosi di capire come si presenteranno queste nuove schede.

Da quanto emerso, la RTX 5060 Ti avrà due varianti di memoria, entrambe dotate della tecnologia GDDR7 con un bus a 128-bit. Le versioni saranno differenziate per capacità: una da 16GB e l’altra da 8GB. Il TGP della scheda sarà fissato a 180W, confermando le anticipazioni già circolate in precedenza. Incrementando le prestazioni rispetto ai modelli precedenti, la RTX 5060 Ti è stata progettata per soddisfare le esigenze crescenti degli utenti, mantenendo la compatibilità e l'efficienza.

D’altro canto, la RTX 5050 avrà una configurazione più contenuta, dotata di 8GB di memoria GDDR6 su un bus 128-bit e un TDP di 130W, dimensioni che la rendono perfetta per i gamer alle prime armi o per coloro che cercano un buon rapporto qualità-prezzo senza rinunciare a prestazioni adeguate.

Design e architettura delle schede

Una delle notizie più affascinanti riguarda il design delle schede. Kopite7kimi ha rivelato che la RTX 5060 Ti utilizzerà un PCB di riferimento denominato PG152, equipaggiato con una GPU GB206-300, caratterizzata da 4608 CUDA core, un incremento di 256 core rispetto alla RTX 4060 Ti. Questo rappresenta una significativa evoluzione, una notizia che offre un vero e proprio salto prestazionale per gli utenti.

La RTX 5050, pur non avendo potenza paragonabile, adotterà lo stesso design del PCB PG152 utilizzando però una GPU più piccola, la GB207-300. Questo approccio potrebbe ottimizzare i costi di produzione per Nvidia, permettendo alla compagnia di mantenere prezzi competitivi sul mercato. Gli appassionati di tecnologia e gli utenti in cerca di una scheda video entry-level si stanno preparando a esaminare attentamente tutti i dettagli, in attesa di scoprire le reali capacità delle nuove schede.

Tempistiche e rumors sul lancio

Le speculazioni riguardo alle date di lancio di queste schede sono sempre più diffuse. Attualmente, si prevede che la RTX 5050 e la RTX 5060 Ti facciano il loro debutto tra aprile e maggio. Fonti ben informate indicano che l'annuncio ufficiale potrebbe avvenire addirittura durante la Game Developers Conference di San Francisco, in programma la prossima settimana. Se questi rumors si rivelassero fondati, Nvidia avrebbe la possibilità di captare l’attenzione di un pubblico vasto e potenzialmente generare un significativo interesse per il segmento entry-level.

Con una strategia aggressiva e un'offerta attesa per i prossimi mesi, la guerra nel mercato delle schede video entry-level si preannuncia intensa, con Nvidia pronta a difendere la sua posizione e attrarre nuovi consumatori. Mentre la competizione cresce, i risultati finali dipenderanno dalla reazione del pubblico e dalle prestazioni reali delle schede al di là delle promesse iniziali.