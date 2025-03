Nvidia lancia i nuovi GPU con prestazioni eccezionali per il futuro dell’AI

Nvidia continua a dominare il mercato dei chip per intelligenza artificiale, con profitti record che raggiungono i 2.300 dollari al secondo. La trasformazione del business dei datacenter, amplificata dalla crescente domanda di tecnologia AI, ha portato l’azienda a incrementare le vendite non solo dei tradizionali GPU da gaming, ma anche dell’hardware di rete. In questo contesto, Nvidia ha presentato i nuovi GPU Blackwell Ultra e Vera Rubin, con l’intento di mantenere la leadership nel settore e soddisfare una domanda crescente.

I nuovi modelli Blackwell Ultra e le loro capacità

La nuova linea di GPU Blackwell Ultra rappresenta un’evoluzione nel panorama dell’intelligenza artificiale. Questi chip dovrebbero arrivare sul mercato nella seconda metà dell’anno, ma hanno suscitato delle aspettative rispetto a una produzione annuale che Nvidia aveva promesso l’anno scorso. Durante il keynote della GDC, l’azienda ha anticipato anche l’architettura Vera Rubin, prevista per il 2026, che promette prestazioni fino a 3.3 volte superiori rispetto ai modelli Blackwell Ultra.

Nella presentazione, Nvidia ha evidenziato i miglioramenti apportati da Blackwell Ultra rispetto alla versione originale. Seppur entrambi i modelli offrano 20 petaflops di performance nell’intelligenza artificiale, il nuovo chip vanta una capacità di memoria HBM3e superiore: 288GB anziché 192GB. Questa evoluzione si traduce in capacità di calcolo potenziate, ma la sfida più grande resta nella difficile comparazione delle diverse versioni.

Ad esempio, il cluster superpotente Blackwell Ultra DGX GB300 offre la stessa configurazione dei suoi predecessori, ma con un aumento della memoria totale. Questa strategia di upgrade mira a rispondere a una domanda in costante crescita, mentre viene mantenuto il focus sulla competitività rispetto ai chip precedenti, come l’H100, che aveva precedentemente messo in luce il potenziale dell’azienda nel settore AI.

L’arrivo della Vera Rubin e le promesse future

Con l’architettura Vera Rubin, Nvidia prevede un significativo salto prestazionale. Le previsioni parlano di 50 petaflops di performance FP4 per il modello Rubin, in aumento rispetto ai 20 petaflops di Blackwell. La versione Rubin Ultra, attesa per il 2027, promette prestazioni impressionanti, con un chip in grado di integrare due GPU Rubin, arrivando a una capacità di calcolo di 100 petaflops e una dotazione di memoria che quasi triplica quella dei modelli precedenti.

In termini pratici, un rack NVL576 di Rubin Ultra sarebbe in grado di gestire 15 exaflops di inferenza FP4 e 5 exaflops di addestramento FP8. Questi numeri dimostrano non solo una crescita tecnologica, ma anche un impegno nell’innovazione per garantire che i clienti possano contare su risorse adeguate a soddisfare le loro esigenze in un’era di crescente digitalizzazione.

Le strategie aziendali e la risposta del mercato

Nvidia si prepara a posizionare questi nuovi chip come fondamentali per il futuro della computazione, citando la necessità di aumentare la potenza di calcolo rispetto ai precedenti standard di riferimento. Al recente evento Nvidia GPU Technology Conference, il fondatore e CEO Jensen Huang ha sottolineato un dato sorprendente: l’industria avrà bisogno di “100 volte più potenza rispetto a quanto si pensava necessaria lo scorso anno” per soddisfare il fabbisogno emergente nel mercato.

Con vendite già superiori negli 11 miliardi di dollari, l’interesse è palpabile. I principali acquirenti hanno già garantito l’acquisto di 1.8 milioni di chip Blackwell nel corso dell’anno. Le aziende del settore tecnologico, sempre più alla ricerca di soluzioni AI avanzate, vedono in questi nuovi prodotti un modo per rimanere competitivi in un mercato in rapida evoluzione.

La presentazione delle nuove architetture è stata quindi accolta con entusiasmo e, al contempo, con l’aspettativa che queste innovazioni rispondano concretamente alle sfide del futuro. Il lancio dei GPU Blackwell Ultra e Vera Rubin rappresenta infatti un passo decisivo non solo nel rafforzare la leadership di Nvidia, ma anche nel plasmare il futuro dell’intelligenza artificiale e della computazione ad alte prestazioni.