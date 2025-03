Nvidia innova nel mondo dei videogame con intelligenza artificiale e grafica avanzata

Nvidia ha recentemente fatto notizia a San Jose, in California, durante il GTC AI show, presentando una serie di collaborazioni e novità per i suoi prodotti e piattaforme di intelligenza artificiale generativa. Contemporaneamente, a San Francisco, l’azienda ha organizzato eventi esclusivi in occasione della Game Developers Conference , mostrando ai creatori di giochi e ai media come la propria tecnologia possa migliorare il futuro dei videogame.

Le novità di Nvidia al GDC 2025

Nvidia ha aperto le porte di una suite a pochi passi dal Moscone Center, sede della GDC 2025, per mostrare le sue ultime innovazioni. I partecipanti hanno potuto osservare vari computer equipaggiati con le nuove GPU GeForce 5070, 5080 e 5090. Tra le presentazioni più promettenti, l’azienda ha illustrato come l’intelligenza artificiale possa rimasterizzare giochi classici e creare nuove opportunità per animatori e interazioni tra personaggi non giocanti .

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

L’azienda ha messo in evidenza anche l’implementazione della tecnologia DLSS 4, un sistema che migliora la qualità dell’immagine, i percorsi della luce e le frequenze di aggiornamento nei giochi moderni. Sebbene queste funzionalità siano più convenzionali rispetto ad altre innovazioni presentate, rimangono di rilevante importanza per l’esperienza quotidiana dei gamer.

Progettazione di animazioni con comandi testuali

Una delle caratteristiche principali presentate è un nuovo strumento chiamato Body Motion, in grado di generare animazioni per modelli di personaggi a partire da comandi testuali. Questa funzionalità consentirebbe ai programmatori di risparmiare tempo, trasformando sequenze di programmazione di diverse ore in compiti che richiedono solo pochi minuti.

John Malaska, senior product manager di Nvidia, ha dimostrato come Body Motion possa integrarsi in diversi software di creazione di contenuti digitali. Durante una dimostrazione, ha impostato una scena in cui un personaggio doveva saltare sopra a una scatola. Scrivendo semplicemente dei comandi testuali, Malaska ha potuto generare diverse varianti dell’animazione e scegliere quella che riteneva migliore, con la tecnologia che simulava ogni fotogramma intermedio in modo fluido.

Le applicazioni di Body Motion potrebbero ottimizzare sensibilmente il flusso di lavoro degli sviluppatori, riducendo i tempi di produzione delle animazioni e facilitando le modifiche in base a dati di motion capture già esistenti, senza dover ricorrere a ulteriori registrazioni.

Un rinnovamento per Half-Life 2 con RTX Remix

Nell’ambito del GDC 2025, Nvidia ha mostrato anche i progressi fatti con RTX Remix, uno strumento concepito per ridare vita a titoli classici come Half-Life 2. Il software è ora disponibile al pubblico in una versione demo scaricabile su Steam, permettendo ai giocatori di testare le tecnologie avanzate per il miglioramento grafico.

Questa edizione di RTX Remix enfatizza in particolare l’illuminazione e gli effetti visivi, con la possibilità di aggiornare texture e creare ambienti più immersivi attraverso la moderna tecnologia di rendering. Durante la presentazione, è stato mostrato come effetti come la mappatura dell’ombreggiatura possano dare una nuova dimensione a scenari iconici del gioco, come ad esempio i nemici che appaiono più reali grazie ai giochi di luce.

Intelligenza artificiale per personaggi non giocanti

Tra le innovazioni più sorprendenti, Nvidia ha presentato anche l’AI chiamata Nvidia ACE, un sistema che consente ai personaggi non giocanti di pensare e reagire in base ai suggerimenti dei giocatori. Questo strumento è stato integrato in un gioco simile a The Sims, dove gli utenti possono influenzare le azioni dei personaggi inserendo pensieri nella loro mente.

Wynne Riawan, esperto di marketing tecnico di Nvidia, ha dimostrato come i giocatori possano guidare i comportamenti dei personaggi con frasi intelligenti, che possono farli reagire in modo simile a un essere umano. Anche se i personaggi non sempre seguono le indicazioni in modo perfetto, l’interazione risulta comunque più dinamica e coinvolgente.

Queste funzionalità rappresentano un passo significativo verso personaggi non giocanti realmente reattivi e in grado di offrire un’esperienza di gioco più profonda e personale, un aspetto interessante che potrebbe evolversi ulteriormente nei prossimi anni.

Con queste presentazioni, Nvidia continua a rimanere all’avanguardia nel settore dei videogame, proponendo strumenti innovativi che promettono di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con i giochi e i loro personaggi.