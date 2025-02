NVIDIA aumenta la produzione delle nuove schede grafiche RTX 5090: un cambio strategico necessario

NVIDIA, colosso nel settore delle schede grafiche, ha annunciato l'intenzione di incrementare significativamente la produzione dei nuovi modelli RTX 5090. Questa notizia, diffusa dal noto leaker MEGAsizeGPU, arriva in un momento di crescente attenzione verso le performance e la disponibilità di questi dispositivi, che rappresentano un elemento chiave nella competizione tra i principali produttori di hardware. La decisione è stata incentivata da un calo della domanda di chip destinati ai data center, un mercato che, fino ad oggi, ha costituito una parte fondamentale del fatturato dell'azienda.

Aumento della produzione e le ragioni dietro la scelta

La corsa all'aumento della produzione delle RTX 5090 si inserisce in un contesto di lancio non privo di difficoltà per la serie RTX 50. Infatti, il debutto sul mercato ha fatto registrare scarse disponibilità e alcune prestazioni che hanno deluso le aspettative degli utenti e degli esperti del settore. Secondo MEGAsizeGPU, si prevede un afflusso di schede grafiche a livelli “stupidamente alti,” favorito dalla conversione delle scorte di produzione di TSMC, che ha spostato la propria attenzione dagli chip GB200, precedentemente destinati ai data center, ai più richiesti chip GB202 per il mercato consumer.

Questo cambio di rotta da parte di NVIDIA si giustifica, poiché la domanda per i chip Blackwell B200 non ha raggiunto i target inizialmente stabiliti. Nonostante la linea di prodotti per data center generi circa il 90% dei ricavi dell'azienda, NVIDIA sta cercando di riallocare la propria capacità produttiva verso il settore consumer per evitare di perdere importanti quote di mercato in un clima di crescente concorrenza.

Tempistiche e impatti sul mercato

La maggiore disponibilità delle schede RTX 5090 è attesa nel giro di un mese, tenendo conto dei tempi necessari per la spedizione e la produzione. I principali partner commerciali dell’azienda, tra cui MSI, Zotac e Gigabyte, si preparano a ricevere una “montagna” di chip GB202 per l'assemblaggio delle nuove schede grafiche. Questo approccio non solo mira a soddisfare la domanda dei consumatori, ma potrebbe anche contribuire a stabilire una posizione più forte nel mercato, specialmente in vista del lancio delle nuove schede grafiche della concorrenza AMD, che rivelerebbe la sua generazione RDNA 4.

La decisione di NVIDIA di innalzare la produzione non è solo una mossa strategica per rispondere a una domanda potenziale, ma anche per prevenire una possibile invasione di mercato da parte di AMD. Con la disponibilità delle RTX 5090, l'azienda intende garantire la sua leadership nel segmento e mantenere un vantaggio competitivo in un'industria in costante evoluzione.

Raccomandazioni per gli acquirenti

In questo contesto dinamico, gli esperti di mercato consigliano agli acquirenti di restare prudenti prima di effettuare investimenti nelle nuove schede grafiche. È consigliato attendere le recensioni indipendenti che possano fornire un panorama chiaro e obiettivo sulle prestazioni delle RTX 5090, specialmente in termini di rapporto qualità-prezzo rispetto alla concorrenza di AMD. Sebbene l'aumento dell'offerta sembri promettente, resta da vedere come le nuove schede si comporteranno in uno scenario di mercato sempre più competitivo.