Nuovo stato di play: tutto quello che è stato annunciato da Sony per febbraio

Sony ha annunciato un nuovo evento di Stato di Play per presentare una serie di giochi in arrivo, insieme a potenziali novità riguardanti hardware, caratteristiche della console, accessori e servizi. Questo appuntamento è previsto per mercoledì e, mentre circolano voci su quali giochi verranno mostrati, ci sono ottime possibilità che venga svelato un titolo di grande rilievo, dopo che alcune informazioni sono trapelate la settimana scorsa.

Dettagli sullo stato di play di febbraio

Il prossimo evento di Stato di Play avrà luogo mercoledì 12 febbraio, con inizio alle 17:00 EDT, che corrisponde alle 14:00 PDT. Sony ha reso noto che la durata dell’evento sarà superiore ai 40 minuti, offrendo ai giocatori un’ampia finestra informativa su ciò che li attende nel mondo PlayStation.

Come guardare il prossimo stato di play

Per coloro interessati a seguire l'evento, sarà possibile farlo tramite le piattaforme ufficiali di streaming. Il show sarà trasmesso in diretta sui canali YouTube e Twitch di PlayStation. Queste trasmissioni dirette permetteranno a milioni di fan di assistere all’azione in tempo reale e di scoprire tutte le ultime novità riguardanti i giochi in programma, le console e molto altro.

Cosa aspettarsi durante l'evento

Sony ha rilasciato alcune anticipazioni sul concerto di giochi che verranno presentati, promettendo "notizie e aggiornamenti su fantastici giochi in arrivo per PS5". Tuttavia, i dettagli specifici restano scarsi. Tra i titoli potenziali che potrebbero trovare spazio nell’evento c’è "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater", il remake del celebre Metal Gear Solid 3, per il quale è emerso un nuovo trailer che annuncia la data di lancio, prevista per il 28 agosto.

Un altro titolo che potrebbe catturare l’interesse del pubblico è "Elden Ring Nightrein". Questo spinoff sta per iniziare la sua fase di test di rete già a partire da venerdì e si prevede una data di uscita per maggio o giugno. Inoltre, si vocifera che Sony possa rivelare un nuovo bundle PS5, incentrato sul popolare gioco "Astro Bot", che ha vinto numerosi premi come Gioco dell’Anno.

I fan della serie "Grand Theft Auto" sperano di ottenere maggiori dettagli sul tanto atteso GTA 6, recentemente confermato per un'uscita prevista in autunno. Infine, i sostenitori di "Bloodborne" continuano a nutrire speranze per una remaster per PC, dopo la rimozione di diversi progetti creati dai fan legati a questo gioco da parte di Sony.

Ultimi pensieri

Con tanta attesa e speranze riposte in questo evento, mercoledì si preannuncia una data significativa per i videogiocatori. Sarà l’occasione ideale per scoprire le novità che accompagneranno il mondo PlayStation nei prossimi mesi, un appuntamento che certamente non deluderà le aspettative degli appassionati.