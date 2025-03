Nuovo smartphone iQOO: anticipazioni sul dispositivo con Snapdragon 8 Elite

iQOO, il sub-brand di Vivo, è attualmente al lavoro su un nuovo smartphone che poggerà sulle prestazioni del Qualcomm Snapdragon 8 Elite SoC. Questa notizia emerge a pochi mesi dal lancio dell'iQOO 13, avvenuto lo scorso anno, portando con sé molte aspettative tra gli appassionati di tecnologia e degli smartphone.

Schermo e specifiche avanzate

Secondo un recente rumor proveniente dalla Cina, il nuovo dispositivo si presenterà con uno schermo piatto da 6,82 pollici e una risoluzione definita "2K". Questo rappresenta un significativo passo in avanti rispetto ai suoi predecessori e promette un'esperienza visiva eccezionale. La data di lancio è prevista per la prima metà dell'anno, un periodo in cui gli utenti possono aspettarsi una serie di innovazioni da iQOO.

In aggiunta, il telefonino sarà dotato di un chip grafico sviluppato internamente da Vivo, il che significa che ci si può attendere un miglioramento notevole delle prestazioni grafiche. Dipendendo dall'uso, gli utenti potranno anche sfruttare un sensore di impronte digitali integrato nel display, tecnologia sempre più richiesta e apprezzata per la sua praticità. Queste caratteristiche rendono il prossimo iQOO promettente, posizionandolo come un competitor di rilievo nel mercato degli smartphones.

iQOO Neo10 Pro e variante attesa

Nome suggerito per questo nuovo modello è iQOO Neo10S Pro+, in linea con le denominazioni delle versioni precedenti. Secondo le informazioni disponibili, il Neo10S Pro+ potrebbe condividere molte specifiche con il Neo10 Pro, inclusi design e funzionalità. Stando così le cose, ci si aspetta anche l'arrivo di una versione Pro alimentata dal nuovo MediaTek Dimensity 9400+. Questa strategia di diversificazione della gamma di prodotti potrebbe attirare una vasta clientela, soddisfacendo le esigenze di diversi segmenti di mercato.

Attualmente, il Neo10 Pro è caratterizzato da 12 o 16 GB di RAM e possiede un sistema fotocamera posteriore duale, composto da un obiettivo principale da 50 MP con OIS e un ultrawide da 50 MP. Inoltre, include una fotocamera frontale da 16 MP, che soddisferà le necessità degli amanti dei selfie. Infine, la batteria da 6.100 mAh, unita al supporto per la ricarica rapida da 120W, rende il Neo10 Pro un modello non solo potente ma anche pratico per un utilizzo quotidiano intenso.

La congiunzione di tutte queste specifiche in un unico dispositivo garantisce agli utenti una performance elevata. Con la possibilità di espandere le capacità di questo smartphone con varianti ulteriormente potenti, iQOO continua a stabilire il suo nome nel panorama degli smartphones di punta. Emotivamente, il lancio di questo nuovo dispositivo è atteso con entusiasmo, in quanto potrebbe segnare un'importante evoluzione per il sub-brand di Vivo.