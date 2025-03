Nuovo set LEGO di Mario Kart: un regalo imperdibile per il Mar10 Day

Per gli appassionati e i collezionisti di LEGO e Super Mario, il Mar10 Day del 2025 ha portato una notizia entusiasmante. LEGO ha presentato un nuovo set che piacerà sicuramente ai fan dell'iconico idraulico baffuto e della celebre serie di giochi. Il set "Mario Kart: Mario e Kart standard", disponibile da oggi in preordine sul sito ufficiale italiano di LEGO, promette di diventare un elemento fondamentale nelle collezioni di chi ama il mondo di Mario. Scopriamo insieme i dettagli e il costo di questo nuovo arrivo.

Festeggiamenti per il Mar10 Day e la nuova uscita di LEGO

Il Mar10 Day è un'occasione speciale per celebrare il celebre personaggio dei videogiochi, e quale modo migliore per festeggiarlo se non con un nuovo set a tema? In aggiunta alla promozione che prevede doppi punti su tutti i set LEGO Super Mario, LEGO ha lanciato il preordine del fantastico set "Mario Kart: Mario e Kart standard" . Questa iniziativa è attiva fino all'11 marzo 2025, regalando anche un omaggio con l’acquisto di set tematici.

Il nuovo set si distingue per la sua capacità di attrarre sia i neofiti sia i più esperti costruttori di LEGO. Al suo interno, si trova una figura di Mario costruibile, dotata di testa e braccia snodabili, seduto nel suo iconico kart. Inoltre, il set è accompagnato da un supporto speciale, pensato per esporre la miniatura di Mario in un modo originale, quasi come se fosse in piena corsa su una pista del videogioco. Questa attenzione ai dettagli rende il set non solo un ottimo regalo, ma anche un'opportunità per rivivere le avventure di Mario in modo tangibile.

Un set da collezione ricco di dettagli

Il set LEGO di Mario Kart è composto da ben 1972 pezzi, un numero che testimonia la complessità e la ricchezza della costruzione. Con una dimensione di 22 cm in altezza, 32 cm in lunghezza e 19 cm in larghezza, questo modello promette di essere una vera attrazione in qualsiasi soggiorno o stanza dedicata ai giochi. Ogni aspetto è progettato per ricreare fedelmente l'atmosfera dei giochi di Mario, rendendo il processo di costruzione un'esperienza coinvolgente e divertente.

LEGO ha reso più accessibile l’esperienza di costruzione grazie all’app LEGO Builder, che fornisce istruzioni digitali precise e dettagliate, le quali possono essere ruotate e ingrandite in 3D. Si tratta di una piccola rivoluzione per i costruttori, che troveranno nel digitale un valido compagno per seguire passo dopo passo il montaggio del set, rendendo l'approccio alla costruzione più intuitivo e interessante.

Prezzo e modalità di acquisto

Per chi desidera aggiungere questo set alla propria collezione, le modalità d'acquisto sono semplici e dirette. Il set "Mario Kart: Mario e Kart standard" è disponibile in preordine esclusivamente sul sito ufficiale di LEGO, al prezzo consigliato di 169,99 euro. I fortunati che effettueranno il preordine riceveranno la spedizione entro il 15 maggio 2025, permettendo loro di godere del nuovo set in tempi brevi.

Il preordine offre anche un vantaggio esclusivo: il raddoppio dei punti sulle spese effettuate per il nuovo set e per qualsiasi altro set a tema Super Mario. Tuttavia, è importante notare che il set omaggio "Mario Kart: Toad " non è valido per i preordini, lasciando intatti le opportunità di guadagni per gli acquisti successivi.

Con queste iniziative, LEGO continua a fidelizzare un pubblico sempre più vasto e appassionato. Chi è interessato può quindi visitare il sito ufficiale per completare il preordine e prepararsi a festeggiare il Mar10 Day con stile. In quale modo festeggeranno quest’anno i fan del leggendario Mario?