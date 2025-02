Nuovo servizio di interpretariato per sordi nella metropolitana di New York: ecco come funziona

Un programma rivoluzionario in fase di test sul sistema di trasporto pubblico di New York introduce un'app innovativa per garantire un'accessibilità senza precedenti per persone sorde e ipoacusiche. Grazie a questa iniziativa della Metropolitan Transit Authority , gli utenti potranno comunicare direttamente con personale di servizio attraverso un interprete di lingua dei segni in tempo reale, senza necessità di alcuna competenza in ASL da parte degli operatori.

Un passo avanti per l'accessibilità nei trasporti pubblici

La MTA ha scelto di implementare questo servizio nell'area di New York, riconoscendo che si tratta del sistema di trasporto pubblico più trafficato degli Stati Uniti, con oltre 6 milioni di passeggeri al giorno. Secondo le parole di Quemuel Arroyo, responsabile dell'accessibilità, questo progetto rappresenta una risposta importante alle diverse esigenze dei passeggeri. Arroyo sottolinea che il personale della MTA, presente in vari punti strategici come chioschi e stazioni, può incontrare difficoltà nel comunicare con gli utenti sordi, rendendo fondamentale il nuovo servizio.

Convo Now: come funziona l'app

L'app utilizzata per questo servizio è Convo Now, già esistente e conosciuta per la sua funzionalità di connettere gli utenti con interpreti di lingua dei segni on-demand. Gli utenti possono usufruire di 20 minuti gratuiti ogni mese, con possibilità di pagare un costo aggiuntivo per l'uso oltre tale limite. Tuttavia, in base all'accordo con la MTA, gli utenti del sistema di trasporti di New York potranno contattare il personale senza alcun limite di tempo, creando un’opportunità unica di dialogo.

Dove e quando usufruire del servizio

Il servizio è attualmente in fase di test e sarà disponibile in un numero limitato di località fino a novembre. Questo periodo di prova permetterà alla MTA di raccogliere feedback e valutare l'implementazione del servizio su scala più ampia. I centri di assistenza clienti dove è possibile utilizzare l'app sono:

161 Street-Yankee Stadium

Atlantic Avenue-Barclays Center

Times Square-42 Street

Jackson Heights-Roosevelt Avenue

St. George

Oltre ai centri di assistenza, il servizio è attivo in diverse stazioni principali della Long Island Rail Road e della Metro-North Railroad, tra cui:

Atlantic Terminal

Grand Central Terminal

Penn Station

Gli utenti possono registrarsi in anticipo oppure cercare i codici QR di Convo nei luoghi selezionati.

Impatto e prospettive future

Il controllo e l'analisi delle risposte del pubblico durante il periodo di prova saranno determinanti per il futuro di questo progetto. L'iniziativa non solo mira a migliorare la comunicazione tra il personale e i passeggeri sordi, ma rappresenta anche un passo significativo verso un trasporto pubblico più inclusivo, capace di rispondere alle esigenze di una clientela sempre più diversificata. Con questo programma, la MTA si propone come un modello di riferimento per l'accessibilità nei trasporti pubblici nordamericani, contribuendo così a creare una città più equa e accessibile per tutti.