Redmi Note 5G compare su Geekbench e TENAA con SoC Dimensity 820

Un nuovo Redmi Note 5G, dopo essere recentemente apparso sul sito di certificazione cinese TENAA, sembra essere comparso anche su Geekbench rivelando diversi dettagli del dispositivo. In realtà sono due i modelli Xiaomi comparsi nel database Geekbench: Xiaomi M2004J7AC, individuato anche su TENAA, e Xiaomi M2004J7BC. Entrambi i modelli del portatile sembrano avere chipset MediaTek. Questo chipset MediaTek, numero modello MT6875, non è stato ancora annunciato dalla società, ma molto probabilmente è il SoC Dimensity 820, che pare sarà ufficializzato oggi.

Nuovo Redmi Note 5G: specifiche

Il nuovo Redmi Note 5G sembra essere il numero di modello M2004J7AC, mentre non siamo ancora sicuri sull’altro numero di modello presente. Per quanto riguarda i punteggi di riferimento, l’M2004J7AC è riuscito a segnare circa 640 nei test single-core e circa 2400 nei test multi-core. L’M2004J7BC, invece, è riuscito a segnare un punteggio leggermente più alto di circa 2600 nei test multi-core e di 640 nel test single-core. Questi punteggi sono abbastanza impressionanti e indicano che i portatili alimentati da Dimensity 820 offriranno prestazioni davvero potenti. Man mano che avremo maggiori informazioni sul SoC Dimensity 820 i dettagli saranno più chiari, ma quello che ci sembra certo è che nuovo Redmi Note 5G non avrà problemi in termini di prestazioni di elaborazione.

Anche nel sito cinese TENAA è comparso un dispositivo Redmi con numero di modello M2004J7AC. Questo nuovo Redmi Note 5G sembra presenterà una tripla fotocamera sul retro invece di un modulo quad-camera. Inoltre, secondo il rendering trapelato, è probabile che il foro presente sul Redmi Note 9, scompaia a favore di una tacca a goccia .

Il portatile è dotato di un display OLED da 6,57 pollici che offre una risoluzione Full HD + di 1080 x 2400 pixel, con un sensore di impronte digitali integrato. Il portatile può essere disponibile in più colori: blu, nero, verde, rosa, rosso, bianco e argento. Lo smartphone eseguirà il sistema operativo Android 10 e dovrebbe essere disponibile in diverse varianti: 6 GB RAM + 64 GB di memoria, 6 GB RAM + 128 GB di memoria, 8 GB RAM + 128 GB di memoria e 8 GB RAM + 256 GB di memoria. Per avere ulteriore spazio di archiviazione, è presente uno slot per schede microSD. La capacità della batteria del telefono è di 4.420 mAh e potrebbe arrivare con un caricabatterie rapido da 22,5 W.

Fonte 91mobiles