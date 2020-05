Nuovo Redmi K30i 5G in arrivo con SoC Dimensity 800 5G

Ieri Redmi ha presentato lo smartphone Redmi K30 5G Racing Edition in Cina, ma è ormai noto che la società cinese sta lavorando a pieno ritmo per ufficializzare altri dispositivi entro questo mese. Ieri sera, il presidente Redmi Lu Weibing ha scritto un post sul social network cinese Weibo comunicando che Redmi è sempre molto occupata nella progettazione di nuovi prodotti.

Nuovo Redmi K30i 5G in arrivo

Indiscrezioni in circolazione affermano che Redmi sta lavorando per mettere in commercio il telefono 5G più economico al mondo che avrà in dotazione il chipset MediaTek Dimensity 800, svelato da MediaTek ad inizio 2020. Il post pubblicato da Lu Weibing si riferiva proprio a questo? Ancora non lo sappiamo. Non ci sono informazioni disponibili sulle specifiche tecniche di questo smartphone che avrà SoC Dimensity 800. In molti pensano che questo telefono debutterà come Redmi K30i 5G e sarà dotato di modem 5G integrato. Redmi K30i 5G dovrebbe essere una versione più economica del K30 5G per questo si pensa che il dispositivo manterrà la configurazione con quattro fotocamere sul retro ma la principale sarà da 48 MP.

Le notizie, comunque non finiscono qui. Dopo aver lanciato Redmi K30 5G Extreme Edition come primo smartphone al mondo dotato di SoC Snapdragon 768, il brand cinese sta lavorano su altri smartphone come il Redmi 9, Redmi 10X 4G e Redmi K30i. Se Weibing suggerisce l’arrivo di nuovi prodotti, è probabile che la società possa tenere un evento di presentazione entro la fine del mese. Molto probabilmente questo telefono con SoC Dimensity 800 sarà presentato tra qualche settimana insieme al misterioso Redmi 10X 4G che pensiamo sia la versione per il mercato cinese del nuovo Redmi Note 9, ufficializzato recentemente in Europa.

Fonte gizmochina