Nuovo pieghevole per Huawei, arriva il Mate XS 2: svelata la data

Huawei Mate X ha riscosso senza dubbio un certo successo tra i fan dell’azienda cinese e più in generale tra gli utenti che si sono appassionati sempre di più agli smartphone pieghevoli con il passare dei giorni. Naturalmente, l’impegno di Huawei nel settore non si è fermato con il Mate X: la società con sede a Shenzhen ha poi lanciato Mate XS, anche se successivamente ha virato sul design pieghevole “in stile libro” di Samsung per il Mate X2, ufficializzato lo scorso anno.

Da qualche settimana circolava la voce che voleva Huawei pronta ad annunciare un nuovo foldable. Le indiscrezioni hanno trovato conferma, dato che l’azienda cinese ha appena annunciato sulla nota piattaforma social Weibo che terrà un evento di lancio il 28 aprile.

Il protagonista di questo evento sarà il Mate XS 2, anche se finora Huawei non ha ancora confermato ufficialmente se questo telefono sarà caratterizzato da un design pieghevole come Mate X e Mate XS o se invece somiglierà al Mate X2.

Tuttavia, il nome e l’immagine che emergono dal teaser pubblicato dall’azienda cinese suggeriscono un formato “out-folding” come il Mate X e il Mate XS, ovvero con piegatura verso l’esterno.

Se questa ipotesi dovesse trovare conferma, il Mate XS 2 sarebbe il primo telefono out-folding dal 2020: da qualche tempo, infatti, tutti i produttori principali che hanno deciso di investire molto in questo settore – da Samsung e Honor, passando per Oppo e Vivo – hanno abbracciato il design “in-folding”, con piegatura verso l’interno.

In un primo momento, il fattore di forma pieghevole verso l’esterno era quello più gettonato perché considerato migliore per proteggere i fragili display pieghevoli in plastica da graffi e altri danni.

Tuttavia, negli ultimi due anni abbiamo assistito ad importanti progressi, come la protezione in vetro ultrasottile e i display pieghevoli più durevoli. Anche per questo la mossa di Huawei – se confermata – non può che incuriosire. In attesa di capirci qualcosa in più, qualcuno si sta già chiedendo se vedremo il Mate XS 2 anche al di fuori della Cina: al momento la probabilità appare piuttosto bassa, data che i brand cinesi preferiscono lanciare i foldable solo sul mercato interno. Ma mai dire mai.

