Nuovo Nubia Red Magic: display a 144Hz, 5G e Snapdragon 865

Lo scorso anno Nubia, il marchio appartenente alla cinese ZTE, ha lanciato diversi smartphone nel mercato tutti con hardware e design pensati per gli amanti del gaming. La società sta ora lavorando al suo prossimo dispositivo, un nuovo Nubia Red Magic 4 che potrebbe essere tra i primi telefoni a disporre di un display con frequenza di aggiornamento di 144Hz.

Nuovo Nubia Red Magic

Il presidente e co-fondatore di Nubia, Ni Fei ha condiviso un post sulla sua pagina Weibo rivelando che il prossimo smartphone della serie Red Magic avrà connettività 5G e anche un display a frequenza di aggiornamento di 144Hz.

Nello screenshot riportiamo il post condiviso da Fei che mostra come il telefono consentirà agli utenti di scegliere tra quattro diverse opzioni di frequenza di aggiornamento: 60Hz, 90Hz, 120Hz e 144Hz.

Mancano ancora conferme ufficiali ma pare che il nuovo dispositivo potrebbe chiamarsi Nubia Red Devil 5G e dovrebbe far parte della serie di smartphone da gaming messa sul mercato dal produttore asiatico. Non abbiamo comunicazioni riguardo la scheda tecnica ma possiamo ipotizzare che il prossimo telefono da gioco avrà il chipset Snapdragon 865 di Qualcomm abbinato a un massimo di 12 GB di RAM.

Il display con un elevato refresh rate sembra essere la caratteristica ideale per uno smartphone pensato per il loro target di riferimento dato che questo dona maggiore fluidità sia nel gioco sia nelle animazioni.

Pare che quest’anno usciranno diversi dispositivi con un display ad alta frequenza di aggiornamento: solo questa mattina vi abbiamo parlato del nuovo OnePlus 8 che ha già confermato che il suo prossimo dispositivo avrà un display a 120Hz. Dall’altro lato si dice che la serie Galaxy S20 di Samsung sarà dotata di un pannello AMOLED dinamico a 120Hz e anche il nuovo Realme X50 sarà dotato di uno schermo a 120Hz.

.

Fonte androidcentral