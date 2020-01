Nuovo Nubia Red Magic 5G avrà una ricarica rapida da 80 W?

All’inizio del mese vi avevamo parlato del nuovo Nubia Red Magic e di come il presidente e co-fondatore di Nubia, avesse condiviso un post su Weibo con importanti dettagli tecnici riguardo il nuovo dispositivo che sarà sempre rivolto agli amanti del gaming.

Finora sappiamo che che il prossimo smartphone della serie Red Magic avrà connettività 5G e anche un display a frequenza di aggiornamento di 144Hz.

Il nuovo Nubia Red Magic 5G, insomma, si preannuncia davvero come un telefono fenomenale dotato di Snapdragon 865, dual-mode 5G e secondo le ultime indiscrezioni di una ricarica rapida da 80 W.

Nubia Red Magic 5G avrà una ricarica rapida da 80 W?

È sempre il presidente del marchio Ni Fei a condividere su Weibo un’immagine con nuovi dettagli in merito alla ricarica di uno prossimi telefoni Nubia.

Dalle foto non siamo in grado di confermare che il telefono in questione sia il nuovo Nubia, ma si può vedere un dispositivo durante la fase di ricarica: si nota la tensione e corrente (8.4V e 9.6A) ed il supporto al protocollo di ricarica USB_PD. Queste informazioni hanno portato molti ad ipotizzare che il dispositivo potrà supportare la ricarica rapida da 80 W o addirittura da 100W.

Purtroppo non ci sono altri dettagli da cui poter evincere informazioni, ma soprattutto non ci sono conferme definitive che il telefono in questione sia proprio il nuovo Nubia Red Magic 5G.

Indiscrezioni in circolazione parlano anche di altri telefono con la ricarica super-veloce tra questi: Super Charge Turbo da 100 W di Xiaomi e il Super FlashCharge da 120 W di Vivo, anche se non ci sono ancora conferme in via ufficiale.

Fonte gsmarena