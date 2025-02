Nuovo modello GPT-4.5 in arrivo per gli utenti Pro: cosa aspettarsi da OpenAI

Un messaggio intrigante nell'app beta di ChatGPT ha catturato l'attenzione degli utenti: "Presto disponibile per gli utenti Pro". Questa frase suggerisce l'imminente lancio di GPT-4.5, l'ultimo stadio dell'intelligenza artificiale di OpenAI, che promette di portare significative innovazioni nel campo dell'AI generativa. Con la guida di Sam Altman, CEO di OpenAI, si preannuncia una semplificazione nella denominazione dei modelli, da GPT-4.5 a GPT-5, cambiando radicalmente il modo in cui gli utenti interagiscono con queste tecnologie.

L’annuncio dalla beta: segni di cambiamento

L'informazione è emersa direttamente dall'app dedicata su Android, dove alcuni utenti hanno notato un avviso specifico: "Prova l'anteprima di ricerca GPT-4.5 - Gli utenti Pro hanno ora accesso al nostro modello più recente e più grande". Questo messaggio, sebbene al momento non cliccabile, rappresenta un chiaro segnale che l'aggiornamento di GPT-4 è ormai a portata di mano. OpenAI ha scelto di rendere disponibile il nuovo modello inizialmente esclusivamente per coloro che sono abbonati al piano Pro, il quale prevede un costo di 200 dollari al mese. Questo piano offre agli utenti un accesso privilegiato alle funzionalità avanzate, permettendo loro di esplorare le ultime novità nel campo dell'intelligenza artificiale.

La confusione nella nomenclatura dei modelli

Attualmente, l'offerta di OpenAI presenta un panorama di modelli piuttosto variegato e talvolta confuso, anche per gli utenti più esperti. Si possono trovare nomi come GPT-4o, GPT-4o con attività programmate, o1, o3-mini e o3-mini-high, creando una vera e propria giungla di acronimi che può disorientare. Per questo motivo, Sam Altman ha optato per una strategia di semplificazione, introducendo denominazioni più intuitive. GPT-4.5 segna, così, un primo passo verso un approccio più lineare e comprensibile, simile a quello adottato nei tradizionali sistemi di versionamento software. È previsto che dopo questa nuova versione, seguirà GPT-5, avvicinando gli utenti a un sistema di nomenclatura più diretto e meno ambiguo.

Innovazioni anche nell'interfaccia utente

Ma non è solo il nuovo modello a catturare l'attenzione. Secondo le ricerche di Tibor Blaho, OpenAI sta lavorando a un redesign significativo dell'interfaccia web di ChatGPT. Tra le novità, si prevede lo spostamento di funzionalità come la ricerca approfondita e le interazioni basate su immagini all'interno di un selettore di file, ottimizzando così l'esperienza d'uso. Un aspetto particolarmente interessante è rappresentato dalla modalità "ricerca approfondita". Attivando questa funzionalità, ChatGPT potrà offrire assistenza nella ricerca, fornendo un messaggio nell'input: "Posso fare ricerche in background per fornirti un rapporto dettagliato. Per risultati ottimali, includi: fonti rilevanti, aree di interesse desiderate, file relativi alla tua ricerca, e fornisci quanti più dettagli possibili." Questo arricchisce notevolmente le capacità del software, rendendolo un valido supporto anche per chi ricerca informazioni specifiche.

L'emergere di una strategia commerciale chiara

La scelta di limitare inizialmente l'accesso a GPT-4.5 agli abbonati Pro riflette un'intelligente manovra commerciale. A fronte di un abbonamento di 200 dollari mensili, rispetto ai 20 per il piano Plus o alla gratuità del piano base, il piano Pro rappresenta una potenziale fonte di guadagno considerevole per OpenAI. Questa strategia di lancio somiglia a quella utilizzata in passato: i modelli sono stati resi disponibili in modo graduale, prima per i Pro, poi per gli abbonati Plus e, infine, in una forma ridotta anche per gli utenti senza abbonamento. Sebbene al momento non siano state diffuse informazioni concrete sulle tempistiche di accesso per altri livelli di abbonamento a GPT-4.5, è probabile che OpenAI comunichi presto i dettagli futuri, seguendo un modello di rilascio ben rodato che ha già dimostrato la sua efficacia.

Con tutte queste novità, gli appassionati di intelligenza artificiale possono aspettarsi un'evoluzione significativa nel funzionamento e nelle capacità di ChatGPT, elementi che potrebbero ridefinire radicalmente l'impatto di questa tecnologia nelle vite quotidiane degli utenti.