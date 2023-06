Nuovo iPhone SE, lancio nel 2024? Per gli analisti è “improbabile”

Dopo aver avuto “una serie di conversazioni” con le varie aziende che fanno parte della catena di fornitura di Apple, gli analisti di Barclays Blayne Curtis e Tom O’Malley ritengono improbabile che Apple rilasci un iPhone SE di quarta generazione nel 2024.

In una nota di ricerca condivisa con il sito MacRumors, entrambi gli analisti hanno affermato che la decisione della Mela di non lanciare un nuovo iPhone SE il prossimo anno potrebbe indicare che il presunto modem 5G interno dell’azienda californiana non sarà pronto a breve. Un ritardo che ovviamente si traduce in un vantaggio per Qualcomm, attuale fornitore di modem per iPhone. Stando ai rumors, Apple avrebbe cominciato a pianificare il proprio modem almeno dal 2018 e ha acquisito la maggior parte del business dei modem per smartphone di Intel nel 2019.

Lo scorso aprile l’analista di TF International Securities Ming-Chi Kuo ha affermato che la produzione di massa del modem di Apple inizierà non prima del 2025. Sempre Kuo ha suggerito che i modelli di iPhone 16 che verranno lanciati entro la fine del prossimo anno continueranno a utilizzare i modem Qualcomm.

Kuo aveva precedentemente affermato che il prossimo iPhone SE avrebbe avuto un design simile al modello standard di iPhone 14 rilasciato lo scorso anno. Pertanto l’iPhone SE di quarta generazione arriverebbe sul mercato con un display OLED da 6,1 pollici e Face ID, ammesso che la società del CEO Tim Cook decida davvero di portare avanti questo progetto.

L’attuale iPhone SE è stato rilasciato nel marzo 2022 con un display LCD da 4,7 pollici, Touch ID, supporto 5G, una fotocamera posteriore da 12 megapixel e il chip A15 Bionic. L’iPhone SE di prima e seconda generazione sono stati rilasciati rispettivamente nel 2016 e nel 2020.