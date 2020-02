Nuovo iPad Pro da 12 pollici sarà presentato a fine marzo

In questi giorni Apple ha rilasciato una dichiarazione in cui condivideva la situazione delle vendite durante questi primi mesi dell’anno. La casa d Cupertino ha affermato che gli affari al di fuori della Cina sono forti, ma la domanda in Cina è diminuita di molto, ma i problemi di produzione, dovuti alla chiusura delle fabbriche cinesi, potrebbero influenzare l’offerta mondiale.

A causa del coronavirus, infatti, le fabbriche cinesi hanno dovuto fermare la produzione e sembra che solo ora la situazione si stia riprendendo molto lentamente.

Nonostante questo, Digitimes afferma che una nuova serie di iPad Pro è in produzione con una data di presentazione prevista per marzo, confermando così precedenti indiscrezioni condivise da Bloomberg.

Nuovo iPad Pro da 12 pollici sarà presentato a marzo

Bloomberg aveva affermato che Apple stava studiando una revisione per il nuovo iPad Pro che avrebbe avuto uno speciale sistema di fotocamere. I nuovi iPad pare saranno dotati di un sistema a tripla fotocamera posteriore, con incluso un sensore 3D time-of-flight.

È interessante notare che Digitimes descrive il nuovo modello come un “iPad Pro da 12 pollici“. Dopo aver aggiornato l’iPad da 9,7 pollici alle dimensioni di 10,2 pollici nel 2019, Apple è pronta a rilasciare il suo nuovo modello iPad Pro da 12 pollici?

Attualmente in vendita ci sono modelli da 11 pollici e da 12,9 pollici, pertanto non è chiaro se questo dato sia solo un errore di battitura o un suggerimento che Apple cambierà ancora una volta le dimensioni dello schermo dell’iPad Pro.

Il gigante di Cupertino ha registrato spedizioni totali di iPad per 44 milioni di unità nel 2019, un dato leggermente più basso rispetto a quello 2018, secondo le fonti.

Per quanto riguarda il lancio ufficiale del dispositivo, alcune indiscrezioni riportavano che il nuovo iPad Pro avrebbe dovuto essere lanciato entro la prima metà del 2020, anche se a causa del coronavirus potrebbero esserci dei ritardi in tale programma.

Data la chiusura delle fabbriche in Cina dovute alla diffusione del virus il rifornimento di iPad potrebbe ritardare, per questo secondo le attuali previsioni si prevede che le spedizioni del nuovo tablet raggiungeranno il picco dopo aprile.

Ciò significa che Apple potrebbe ritardare il lancio del nuovo iPad Pro o metterlo nel mercato a fine marzo ma in quantità limitate, così come vi avevamo già annunciato per l’iPhone 12.

