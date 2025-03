Nuovo iPad di undicesima generazione: più RAM, ma niente Intelligenza Artificiale

In un recente annuncio, Apple ha presentato l’iPad entry level di undicesima generazione, il quale non offre supporto per l'Intelligenza Artificiale, ma si distingue per un aumento della memoria RAM rispetto al modello precedente. Questo aggiornamento implica miglioramenti significativi nelle prestazioni generali del dispositivo, specialmente nel multitasking e nella gestione delle applicazioni.

Maggiore potenza con un chip aggiornato

Il nuovo iPad entry level, rivelato all'inizio di marzo, è compatibile con il chip A16 e integra 6GB di memoria RAM, un incremento di 2GB rispetto al suo predecessore dotato di chip A14 Bionic. Questo valore è stato confermato dall'ultima beta di Xcode, il software utilizzato per sviluppare applicazioni per i sistemi operativi Apple, tra cui macOS, iOS e iPadOS. La presenza di 6GB di RAM è autonoma e potenziata, permettendo agli utenti di svolgere diverse operazioni senza subire rallentamenti evidenti.

Un confronto con la linea iPhone

Non solo l’iPad, ma anche diversi modelli di iPhone come il 14 Pro, il 14 Pro Max, il 15 e il 15 Plus, tutti dotati del chip A16, sono equipaggiati con 6GB di RAM. Questo elemento è cruciale per il corretto funzionamento delle applicazioni e per una gestione fluida delle stesse. Molte funzioni avanzate necessitano di una memoria significativa; infatti, il modello LLM da 3 miliardi di parametri richiede da 3.8 a 4.4 GB di RAM, motivo per cui per utilizzare Apple Intelligence è consigliato avere almeno un iPhone 15 o un modello successivo, entrambi dotati di 8GB di memoria.

Velocità e multitasking migliorati

Sebbene il modello base dell’iPad non supporti le funzionalità di Intelligenza Artificiale, i 6GB di RAM offrono comunque vantaggi significativi. Questo aumento consente una gestione migliore delle applicazioni aperte simultaneamente, garantendo una transizione fluida quando si passa di volta in volta da una app all'altra. Gli utenti possono notare un incremento nella velocità generale, soprattutto quando lavorano su più applicazioni allo stesso tempo. Il dispositivo si comporta in modo più reattivo, rendendo il lavoro quotidiano e le attività di svago decisamente più piacevoli.

Disponibilità e prezzi

Gli amanti della tecnologia non devono attendere a lungo per mettere le mani su questo nuovo iPad. La disponibilità è prevista a partire dal 12 marzo, con un prezzo di partenza di 409 euro per la versione WiFi con 128GB di archiviazione. Questo rappresenta un'opportunità interessante per chi cerca un dispositivo potente in grado di gestire le proprie esigenze quotidiane senza fronzoli superflui legati all'Intelligenza Artificiale.