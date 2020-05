Nuovo iPad da 10,8 pollici e iPad mini da 9 pollici in arrivo

L’affidabile analista Apple Ming-Chi Kuo ha condiviso oggi una nuova nota per gli investitori che parla non solo dei nuovi iPad ma anche degli Apple Glasses. Secondo Kuo, Apple rilascerà due nuovi iPad tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo anno, mentre per gli occhiali Apple bisognerà attendere il 2022. Kuo afferma, innanzitutto, che Apple lancerà un nuovo iPad da 10,8 pollici nella seconda metà del 2020, seguito da un nuovo iPad mini compreso tra 8,5 pollici e 9 pollici nella prima metà del 2021. Secondo l’analista, i punti di forza di questi iPad saranno “il prezzo accessibile e l’adozione di chip potenti”, proprio come il nuovo iPhone SE.

Nuovo iPad da 10,8 pollici e iPad mini in arrivo

Questo rapporto di Kuo arriva dopo le precedenti voci di un aggiornamento di iPad Air (che pare potrebbe arrivare nel mercato con sensore Touch ID sotto schermo) e richiama l’attenzione di tutti coloro che stanno valutando l’acquisto in un nuovo tablet. Attualmente Apple offre l’iPad da 10,2 pollici a € 389, e l’iPad Air da 10,5 pollici a € 569. Non è chiaro se il nuovo iPad da 10,8 pollici “a prezzo accessibile“, a cui oggi fa riferimento Kuo, sia una nuova versione dell’iPad da 10,2 pollici o dell’iPad Air da 10,5 “, anche se siamo più propensi a pensare sarà per il dispositivo da 10,2 pollici data la fascia prezzo in cui dovrà collocarsi. Se così fosse, proprio come fatto con l‘iPhone SE Apple starebbe lavorando per allargare il suo bacino di utenti, cercando di coinvolgere anche coloro che non sono disposti a spendere cifre alte per un tablet.

Per quanto riguarda l’iPad mini, che pare arriverà nel primo semestre del 2021, non sono noti dettagli sull’hardware, ma le dimensioni dello schermo sono interessanti. Attualmente Apple vende l’iPad mini con un display da 7,9 pollici a € 459,00. Il dispositivo attuale si presenta con chip A12 Bionic con Neural Engine, il display Retina da 7,9″ con tecnologia True Tone, e la possibilità di utilizzare Apple Pencil. È possibile che Apple stia studiando come ridurre le dimensioni della cornice dell’iPad mini per fornire un display più grande da 8,5 pollici / 9 pollici. Non è chiaro se in questo caso verrebbe eliminato il pulsante Home portando, forse, Touch ID o Face ID sotto lo schermo.

Fonte 9to5mac