Nuovo investimento da TSMC da 100 miliardi di dollari negli Stati Uniti e le sue incognite

L'annuncio di TSMC riguardante un ingente investimento da 100 miliardi di dollari negli Stati Uniti ha colto l'attenzione, ma al contempo ha suscitato interrogativi per la sua mancanza di dettagli. La questione più pressante rimane se parte di questa somma fosse già stata comunicata in precedenza. In un contesto d'interesse per la produzione di chip da parte di Apple nel territorio americano, emergono dubbi e incertezze su ciò che realmente rappresenti questo investimento.

La storia fino ad ora

Nel 2022, Apple aveva svelato la sua ambiziosa strategia per la produzione di chip “Made in America”, considerata una delle storie di successo più significative della CHIPS Act statunitense. Il piano includeva la costruzione di varie fabbriche di TSMC in Arizona, destinate in parte alla produzione di chip per dispositivi Apple di vecchia generazione. Tuttavia, il progetto ha affrontato numerosi ritardi e incertezze, con l'avvio della produzione massiva nel primo stabilimento inizialmente previsto per l'anno scorso e poi rinviato a quest'anno.

In aggiunta, esistono interrogativi riguardo alla necessità di spedire i chip grezzi prodotti negli Stati Uniti a Taiwan per il processo di packaging, fondamentale per combinare i singoli chip in un’unità di tipo System-On-a-Chip utilizzata da Apple. Non meno importanti sono i dubbi sul numero di posti di lavoro promessi negli Stati Uniti, con diversi dipendenti reclutati da Taiwan e persino accuse rivolte all’azienda per presunta “discriminazione anti-americana”.

Riflessioni sul miliardo investito

L'amministrazione Trump aveva annunciato l'investimento da 100 miliardi di dollari prima della conferma da parte di TSMC, presentando la cifra come se fosse un nuovo capitale. Tuttavia, essendo il progetto di costruzione di impianti in Arizona già noto, non è chiaro se parte o tutta la somma faccia già parte del budget previsto, anche se non formalmente comunicato. Un aspetto che sembra effettivamente nuovo è l'impegno per la realizzazione di impianti di packaging di chip negli Stati Uniti. In precedenza, si riteneva che TSMC avesse intenzione di esternalizzare quest'attività a un'altra azienda, Amkor. Ora, i timori sono che questo possa significare un semplice spostamento del lavoro di packaging da un impianto statunitense a un altro.

Potenziale passo indietro per i chip Apple negli Stati Uniti

Una delle limitazioni principali del piano concerne il fatto che Apple si avvale dei processi più avanzati di TSMC, disponibili solo negli stabilimenti taiwanesi. L'azienda non era mai intenzionata a riportare negli Stati Uniti i suoi processi più sofisticati, portando alla conclusione che gli stabilimenti in Arizona potrebbero produrre solo chip per modelli più datati di dispositivi Apple. L'idea era di mantenere gli impianti americani indietro di qualche generazione rispetto a quelli di Taiwan.

L’analista Apple Ming-Chi Kuo avanza la possibilità che il recente accordo implichi la perdita di uno degli stabilimenti più avanzati, limitando ulteriormente la capacità di produzione di chip Apple negli Stati Uniti. Il piano d'investimento di TSMC prevede di eliminare uno stabilimento per processi avanzati, includendo al contempo un ulteriore impianto di packaging avanzato e un centro di ricerca e sviluppo. Ciò potrebbe comportare una minore disponibilità di chip negli Stati Uniti, anche per i dispositivi Apple più anziani.

Infine, Kuo sottolinea che la spesa pianificata è “flessibile”. Sebbene l'investimento di 100 miliardi di dollari appaia notevole, la mancanza di dettagli offre la possibilità di modulare le spese in base all'evoluzione delle condizioni future.