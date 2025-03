Nuovo iMac M4: prezzi mai visti prima e prestazioni potenziate

I recenti iMac dotati di processore M4 hanno registrato un’abbassamento significativo dei prezzi, raggiungendo un nuovo minimo. La configurazione base è in vendita a soli 1.299 euro, con uno sconto di 230 euro rispetto al prezzo ufficiale. Questa nuova offerta di Apple ha attirato l’attenzione degli utenti, essendo il primo modello ad implementare il M4, un chip progettato per migliorare la produttività, in particolare nei settori legati all’intelligenza artificiale.

Prestazioni superiori con il processore M4

Apple ha progettato il nuovo iMac con il processore M4 per offrire notevoli miglioramenti rispetto al modello precedente M1. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, il nuovo iMac è in grado di affrontare compiti di produttività quotidiana con una velocità fino a 1,7 volte superiore. Nei compiti più esigenti, come l’editing di foto e i videogiochi, le prestazioni possono addirittura raddoppiare, raggiungendo un incremento fino a 2,1 volte rispetto al chip M1. Questi dati sono particolarmente significativi per i professionisti e i creativi che necessitano di potenza e fluidità nelle loro operazioni quotidiane.

Un aspetto particolarmente interessante è il Neural Engine, che ha subito una notevole evoluzione. Apple sostiene che questa componente è oltre tre volte più veloce rispetto a quella del M1, rendendo l’iMac M4 estremamente adatto per applicazioni legate all’intelligenza artificiale. Questa caratteristica non solo potenzia la velocità di elaborazione ma offre anche una maggiore efficienza nei task complessi.

Caratteristiche di connettività avanzate

Oltre alle prestazioni, il nuovo iMac M4 spicca per le sue eccellenti opzioni di connettività. La macchina supporta il Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.3, garantendo una connessione più rapida e stabile rispetto alle versioni precedenti. Inoltre, il dispositivo è dotato di due porte Thunderbolt 4, che permettono di collegare fino a due monitor esterni con una risoluzione impressionante di 6K, ampliando ulteriormente la versatilità del computer.

Questi aggiornamenti non solo migliorano l’esperienza utente, ma creano anche nuove possibilità per professionisti del design, fotografi e videomaker, i quali possono beneficiare di questi miglioramenti in termini di visibilità e chiarezza delle immagini.

Innovazioni nella fotocamera e nell’esperienza utente

Un ulteriore punto di forza del nuovo iMac M4 è la fotocamera frontale, che offre una risoluzione da 12 MP con tecnologia Center Stage. Questa funzione, innovativa nel campo delle videochiamate, consente di mantenere l’utente sempre al centro dell’inquadratura, ottimizzando l’esperienza durante le videoconferenze. Inoltre, la presenza di lenti grandangolari consente di inquadrare non solo il volto, ma anche l’area circostante, risultando particolarmente utile per presentazioni o sessioni di formazione nel settore educativo.

Offerte vantaggiose e modalità di pagamento flessibili

Il miglior affare attualmente disponibile riguarda l’iMac M4 con CPU a 8 core e GPU a 8 core, configurato con 16 GB di RAM. Questo modello viene proposto a 1.299 euro, rispetto ai 1.529 euro di listino. Tale offerta viene ulteriormente supportata da Amazon, che consente l’acquisto in cinque rate senza interessi e senza necessità di garanzie, rendendo l’operazione ancora più accessibile.

Con questi prezzi attrattivi e le innovazioni tecnologiche adottate, l’iMac M4 si propone come una soluzione ideale sia per professionisti che per privati, rendendo ogni attività più efficiente e fluida. Se si sta cercando un computer potente e versatile, questo modello rappresenta un’opzione da considerare seriamente.