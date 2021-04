Il nuovo iMac avrà un display più grande dell’attuale modello da 27 pollici

Le indiscrezioni fornite dai vari leaker devono sempre essere prese con la giusta cautela. Tuttavia, quando un’informazione proviene da una fonte che ha dimostrato nel corso del tempo di essere abbastanza affidabile, l’attenzione non può che aumentare. E’ proprio quanto accaduto con l’ultimo “rumor” svelato da l0vetodream, un leaker su cui si può fare affidamento.

l0vetodream riporta infatti che uno dei Mac ridisegnati da Apple – con il lancio previsto entro quest’anno, ndr – sarà caratterizzato da un display più grande di quello che vediamo nel modello di dimensioni maggiori della serie iMac. Apple, ad oggi, mette a disposizione degli utenti un ‌iMac‌ da 21,5 pollici e un altro da 27 pollici. Stando a quanto affermato dal leaker, Apple starebbe provvedendo alla sostituzione di entrambi con design aggiornati e prestazioni più veloci.

Secondo l0vetodream, il nuovo modello che sostituirà quello da 27 pollici sarà caratterizzato da un display più grande. Il tweet postato dal leaker può essere tradotto in “Lo schermo di ‌iMac‌ è davvero grande, più grande di quello (ad oggi) più grande (di tutti)”.

Queste nuove informazioni non fanno altro che confermare ciò che si poteva aspettare facilmente, ovvero un aumento delle dimensioni del display. Bloomberg aveva già riferito che il nuovo ‌iMac‌ presenterà cornici più sottili, la rimozione del mento in metallo e un design simile a quello del Pro Display XDR, il monitor autonomo di fascia alta di Apple dotato di un display da 32 pollici.

Chiaramente, il nuovo iMac è molto atteso non solo per questioni relative al design, ma anche per le innovazioni in termini di specifiche tecniche, a cominciare dal chip Apple Silicon di nuova generazione. Sempre stando a quanto riferito da Bloomberg, Apple starebbe testando chip con fino a 16 core ad alte prestazioni e quattro core ad alta efficienza, pertanto dovremmo assistere al lancio di prodotti dall’elevato livello prestazionale.

