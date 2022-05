Il nuovo display di Apple da 27” non arriverà prima di ottobre

Quando si parla di Apple vengono subito in mente prodotti come iPhone o iPad. In queste settimane si è cominciato a parlare molto dei prossimi iPhone 14, che verranno svelati a settembre 2022. Tuttavia, la Mela lavora anche su molti altri fronti, come ad esempio quello relativo ai display.

Il colosso di Cupertino ha infatti in programma di rilasciare nei prossimi mesi un nuovo display da 27 pollici con retroilluminazione mini-LED. Tuttavia, a causa del lockdown imposto a Shanghai per il nuovo aumento dei casi di Covid-19, si è scatenato un inevitabile ritardo nella produzione del display, come riportato anche dall’affidabile consulente del settore dei display Ross Young. Pertanto, Apple si è trovata costretta a ritardare ad ottobre il lancio di questo nuovo display.

In un tweet, Ross Young ha affermato che Apple sta spostando la produzione del display da Quanta Computer ad un luogo differente (con fornitore diverso, ndr): una mossa che ovviamente causerà un ritardo. Secondo Young, quindi, il display sarà quasi certamente rilasciato a ottobre, mentre in precedenza era stato proprio lui ad affermare che ormai la produzione del display di Apple era talmente a buon punto da poter pronosticare un suo rilascio già a giugno durante la conferenza degli sviluppatori WWDC della Mela.

La retroilluminazione mini-LED aprirebbe la strada al display per presentare la tecnologia ProMotion con una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. Il display dovrebbe pertanto essere uno “Studio Display Pro”, ma non è ancora chiaro se Apple utilizzerà quel marchio. Tutti gli altri dettagli sul display restano ignoti, compreso il prezzo di lancio.

Fonte MacRumors