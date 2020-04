Nuovo chipset 5G MediaTek sarà presentato il 7 maggio

MediaTek tramite il social network cinese Weibo ha confermato che terrà un evento di lancio online in Cina il 7 maggio per presentare un nuovo chip. Sembra proprio che l’azienda taiwanese annuncerà un nuovo chipset per dispositivi con connettività 5G. L’evento presentato tramite un poster che presenta lo slogan “5G All-inclusive” molto probabilmente introdurrà nel mercato un processore per telefoni di fascia media.

Nuovo chipset 5G MediaTek

MediaTek ha già introdotto nel mercato a gennaio di quest’anno Dimensity 800, un chipset da 7 nm per telefoni di fascia media e medio-bassa ma con connettività 5G. Lo smartphone OPPO A92s, presentato di recente, è il primo smartphone in assoluto a presentare il chipset Dimensity 800 e si ipotizza che anche il prossimo mid-ranger di Redmi possa essere alimentato dal Dimensity 800 5G. Infatti, il nuovo Redmi K30i potrebbe avere in dotazione il Dimensity 800 perchè l’azienda cinese mira a ridurre il costo di un dispositivo con connettività 5G per portare questo genere di funzionalità a portata di tutti.

Il SoC Dimensity 1000L, introdotto per la prima volta sullo smartphone Reno3 5G, è stato presentato a dicembre 2019 e attualmente si presenta come uno dei chipset più potenti per telefoni di fascia media. A dicembre 2019, MediaTek ha presentato anche il chipset Dimensity 1000 5G per alimentare i telefoni di fascia premium, anche se finora non ci sono ancora smartphone dotati di questo chipset sul mercato.

Il prossimo evento di Mediatek si terrà alle 14:30 (ora locale cinese), ma non sono note altre informazioni sui prodotti presentati. Il leakster cinese Digital Chat Station su Weibo, oltre a condividere il comunicato dell’evento, menziona la presenza di un chip MT6853 destinato al segmento entry-level e di un chip come il Dimensity 2000 destinato ai top di gamma del mercato.

Fonte gsmarena