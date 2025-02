Nuovo cavo Anker HDMI a USB-C: connessione semplice e potenza senza limiti

Il mondo delle tecnologie si arricchisce di una nuova interessante proposta, destinata a improntare il modo in cui ci colleghiamo a schermi esterni. Anker ha infatti lanciato un innovativo cavo HDMI a USB-C, un accessorio che soddisfa le esigenze di chi desidera connettere il proprio dispositivo mobile a un display esterno, senza rischiare che la batteria si esaurisca. Disponibile su Amazon al prezzo di 28.99 dollari, il cavo Anker Nano è compatibile con Thunderbolt 5 e presenta una porta USB-C sull'uscita HDMI, che consente di ricaricare il dispositivo fino a 140W utilizzando un adattatore di alimentazione.

Un’opzione versatile per i dispositivi moderni

I cavi da USB-C a HDMI non sono una novità, ma la maggior parte di essi non offre la funzionalità di alimentazione. Questo può rappresentare un problema, soprattutto per i dispositivi portatili come smartphone, tablet e console portatili, che di solito dispongono di una sola porta USB-C. Mentre i laptop, dotati di più porte USB-C, possono gestire la connessione senza alcun problema, i dispositivi più piccini possono facilmente rimanere senza energia durante l'utilizzo di un display esterno.

In alternativa, ci sono i hub USB-C o adattatori HDMI, come quello proposto da Apple al prezzo di 69.99 dollari, che richiedono di portare un proprio cavo HDMI. La proposta di Anker semplifica notevolmente questa situazione, visto che il cavo è progettato per alimentare e trasmettere video allo stesso tempo. Attualmente, è disponibile solo in versione da tre piedi, ma si prevede che venga rilasciata anche una versione lunga sei piedi in futuro, per chi cerca maggiore flessibilità.

Potenza notevole e compatibilità

Questo nuovo adattatore di Anker non solo offre una connessione video, ma è capace di fornire fino a 140W di potenza mentre un dispositivo è collegato a uno schermo esterno. Qui si inserisce un importante vantaggio rispetto ad altre opzioni di mercato, come quelle proposte da Ugreen, che sono già in grado di supportare risoluzioni 4K a 60Hz ma limitate a 100W di erogazione di potenza. Pertanto, per chi ha bisogno di una potenza superiore, Anker sembra essere la scelta ideale.

Tuttavia, nonostante la vastità di dispositivi compatibili, tra cui iPhone, iPad, ThinkPad, Chromebook, Google Pixel, smartphone Samsung Galaxy e console portatili come Steam Deck e Asus ROG Ally, non è in grado di servire come docking portatile per Nintendo Switch. Inoltre, a causa della dimensione del connettore HDMI presente all'estremità del cavo, risulta incompatibile con alcuni monitor di marche come Dell, LG e Samsung, a causa della posizione delle loro porte HDMI.