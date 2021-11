Il nuovo caricabatterie di Samsung è super veloce e ricarica tutti i device

Una delle caratteristiche che gli utenti valutano con maggiore attenzione prima di procedere all’acquisto di uno smartphone o di un tablet è senza dubbio l’autonomia. Un dispositivo, per essere apprezzato, deve essere equipaggiato con una buona batteria, possibilmente dotata di un sistema di ricarica rapida che consente di ricaricare il prodotto con una certa velocità.

Tra i produttori che puntano maggiormente su questo aspetto c’è Samsung, che mette a disposizione degli utenti una larga varietà di caricabatterie cablati e wireless per i suoi smartphone, tablet, laptop e dispositivi indossabili.

Stando a quanto riportato dal sito SamMobile, l’azienda sudcoreana sembra essere al lavoro su un nuovo caricabatterie cablato veloce, che viene individuato con il nome in codice EP-T6530. Tuttavia il prodotto pare abbia un nome, dato che Samsung lo chiama Power Adapter Trio: la soluzione dovrebbe rappresentare un ottimo modo per caricare rapidamente tutti i dispositivi, evitando così di portarsi dietro più caricabatterie per ciascun dispositivo.

L’EP-T6530 dispone di tre porte, ovvero una porta USB Type-C (65 W max), un’altra porta USB Type-C (25 W max) e infine una porta USB Type-A (15 W max). Il costo di questo caricabatterie, già in vendita su alcuni siti europei, è di 56 euro: tuttavia, dato che Samsung non lo ha ancora lanciato ufficialmente, non possiamo dire con certezza se la sua potenza massima sia di 65 W o 105 W (65 W + 25 W + 15 W).

Prendendo per buono quanto fatto in passato da Samsung con i caricabatterie, è facile immaginare che le due porte USB Type-C sul WP-T6530 possano essere compatibili con USB PD 3.0 con PPS. Pertanto, utilizzando questo caricabatterie, dovremmo poter caricare velocemente il Galaxy Book, ma anche il Galaxy S21, fino ad arrivare al Galaxy Z Flip 3.

Dato che Samsung dovrebbe reintrodurre la ricarica rapida cablata da 45 W con il Galaxy S22+ e il Galaxy S22 Ultra (almeno stando ai “rumors”), il nuovo caricabatterie potrebbe caricare rapidamente i prossimi smartphone di fascia alta dell’azienda di Seul.