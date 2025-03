Nuovo call to action di Apple: in arrivo tanti prodotti entro la fine dell’anno

Il 2025 si preannuncia ricco di novità per gli appassionati di tecnologia, grazie ai numerosi lanci previsti da Apple. Dopo l’introduzione di cinque prodotti nei primi mesi dell’anno, la casa di Cupertino non si ferma. Sono attesi oltre 15 nuovi articoli, tra cui modifiche significative al software e novità nel settore degli iPhone, dei Mac, degli iPad e dei dispositivi indossabili. Ecco cosa si prevede di vedere.

La nuova famiglia di iPhone 17

Quest’anno, la gamma di iPhone 17 si distingue per un’evoluzione più significativa rispetto agli aggiornamenti degli anni passati. Il modello Plus è stato eliminato per far spazio a un completo rinnovamento con l’introduzione dell’iPhone Air. C’è anche la possibilità di una nuova denominazione per il modello Pro Max con l’emergere del primo iPhone Ultra, capace di attirare l’attenzione degli utenti grazie a prestazioni e funzionalità avanzate. Gli aggiornamenti progettuali e tecnici di questo nuovo modello puntano a soddisfare le crescenti aspettative degli utenti e a mantenere Apple competitiva nel segmento mobile.

I nuovi Mac e iPad con chip M5

Nel 2025, Apple ha già rilasciato due nuovi modelli di iPad e due Mac, ma sono previsti ulteriori annunci. Tra le più attese novità c’è il debutto dei primi dispositivi dotati del nuovissimo chip M5. I nuovi modelli includono un Mac Pro equipaggiato con M3 Ultra e la possibilità di un design rinnovato. Il MacBook Pro M5 sarà il primo dispositivo con questo moderno chip, e saranno disponibili anche le opzioni M5 Pro e M5 Max. Anche l’iPad Pro M5 attira l’attenzione, anche se le voci circostanti si limitano principalmente alla presenza del chip M5, con piccoli segnali di una possibile introduzione del modem C1.

Aggiornamenti significativi per dispositivi indossabili

Con l’arrivo dell’autunno, ci si aspetta che Apple introduca degli aggiornamenti sostanziali nella sua linea di dispositivi indossabili. In particolare, le nuove versioni degli AirPods Pro e dell’Apple Watch Ultra sono quelle su cui si concentrano le maggiori aspettative. Questi aggiornamenti potrebbero includere miglioramenti nelle funzionalità di monitoraggio della salute e comunicazione, al fine di rispondere all’interesse crescente per il wellness e per la tecnologia portatile.

Nuovi prodotti per la casa intelligente

Apple pianifica un’espansione della sua offerta per la smart home, con l’introduzione di un nuovo prodotto “Home” insieme a degli aggiornamenti per i dispositivi esistenti. Tra le novità ci sarà il ‘HomePad‘, un centro di comando per la casa intelligente che funzionerà con il nuovo sistema operativo homeOS. È atteso anche il nuovo Apple TV 4K, presumibilmente dotato della Apple Intelligence e di un chip di classe A aggiornato, mentre il HomePod mini 2 porterà con sé una nuova connessione Wi-Fi e una maggiore compatibilità con altri prodotti per la casa intelligente.

Altri disegni e attese da Apple

Non sono finite qui le novità! Apple prevede anche un paio di revisioni per alcuni prodotti che ricevono raramente aggiornamenti. Si parla di un nuovo AirTag 2, dotato di un chip Ultra Wideband migliorato e funzionalità di privacy più robuste. Anche il Studio Display 2 si mantiene nella sua dimensione da 27 pollici, ma con tecnologia MiniLED e probabili miglioramenti alla fotocamera.

Possibili sorprese per fine anno

Ci sono anche voci di corridoio che parlano del lancio di altri prodotti costosi, come il Vision Pro aggiornato e il Pro Display XDR 2. Le speculazioni su un nuovo Vision Pro proliferano, e almeno una fonte affidabile della catena di approvvigionamento ha suggerito che un modello aggiornato con chip M5 potrebbe essere lanciato entro la fine dell’anno o nei primi mesi del 2026.

Con un elenco di nuovi prodotti tanto ricco, il 2025 si prospetta un anno di svolta per Apple, portando interessanti novità per ogni tipo di utente. Sono attesi numerosi rilasci, e gli appassionati si preparano a scoprire quale novità entrerà a far parte della loro vita quotidiana.