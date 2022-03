Il nuovo brevetto di Samsung mostra un pieghevole con “schermo a L”

Gli smartphone pieghevoli della serie Galaxy Z, che include sia il Galaxy Fold che il Galaxy Flip, hanno ottenuto un grosso riscontro tra gli utenti, specialmente tra i fan di Samsung. Anche per questo motivo la società sudcoreana ha voluto lavorare su altri fattori di forma pieghevoli, incluso un telefono arrotolabile.

L’ultimo possibile nuovo form factor rivelato da Samsung è stato individuato da LetsGoDigital. Si tratta di una domanda di brevetto che il colosso della Corea del Sud ha depositato presso l’OMPI (Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale), che prende il nome di “Dispositivo elettronico comprendente display flessibile”. Prima di scoprirne i dettagli, facciamo un passo indietro per spiegare la differenza tra il Galaxy Z Fold e il Galaxy Z Flip.

Il primo, come noto, è dotato di un display esterno che misura 6,2 pollici. Quando il dispositivo viene aperto verso l’esterno (come un libro), rivela un display interno più grande da 7,6 pollici. In questo modo, il Galaxy Z Fold è perfetto per chi ha bisogno di passare da un telefono a un tablet mentre è in movimento e risulta ottimo anche per gli appassionati di gaming.

Il Galaxy Z Flip a conchiglia, quando è chiuso, si adatta facilmente alla tasca; quando si apre diventa un telefono da 6,7 ​​pollici di dimensioni standard. Il display della cover da 1,1 pollici del Galaxy Z Flip 3 avvisa gli utenti dell’arrivo di nuovi SMS, e-mail, telefonate e altro. Questo dispositivo è l’ideale per chi ha bisogno di un telefono di dimensioni standard ma al tempo stesso vuole portarlo con sé.

Tornando al suddetto brevetto – depositato da Samsung a metà del 2021, ndr – abbiamo di fronte un telefono che a prima vista ricorda un normale smartphone. Tuttavia sul pannello posteriore, accanto all’array verticale della fotocamera, compare una piccola superficie dello schermo che può essere aperta e avvolta, aggiungendola così allo schermo che si trova sul davanti. Questa piccola estensione sporge per estendere il display sulla parte anteriore del telefono, andando a creare una sorta di “forma a L”.

Per essere più chiari, il display aggiuntivo che si trova accanto alla fotocamera posteriore può essere ripiegato e utilizzato sulla parte anteriore del dispositivo. Quando lo schermo flessibile è completamente aperto, il telefono assume un formato che ricorda LG Wing, caratterizzato da uno schermo principale da ruotare orizzontalmente per rivelare un display secondario più piccolo che creava una “forma a T”.

La cerniera speciale evita problemi allo schermo flessibile

LetsGoDigital ha chiesto al grafico Jermaine Smit di Concept Creator di produrre una serie di rendering basati sulle immagini incluse nella domanda di brevetto di Samsung. Per rendere possibile questo design viene utilizzata una cerniera unica, che pare molto difficile da rompere anche se l’utente piega lo schermo troppo indietro. La cerniera si troverebbe sotto il display pieghevole.

La domanda di brevetto prende atto dell’utilizzo di UTG (Ultra Thin Glass), che viene impiegato anche da Samsung su Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip. Un trio di magneti viene utilizzato per evitare che il display flessibile possa distaccarsi in maniera accidentale, ad esempio mentre il telefono è riposto in una delle tasche dell’utente. I sensori all’interno del dispositivo saranno in grado di rilevare la configurazione corrente del telefono, consentendo al dispositivo di regolare l’interfaccia utente di conseguenza.

Come per ogni domanda di brevetto, l’invio della documentazione non indica che Samsung abbia davvero intenzione di produrre questo telefono. Tuttavia, date le premesse, i fan del gigante di Seul sperano che diventi qualcosa di concreto.

Fonte Phone Arena