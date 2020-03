Nuovo Apple iPad Pro 2020: trackpad e tastiera retroilluminata

Nella giornata di ieri Apple ha presentato i suoi nuovi prodotti come MacBook Air e iPad Pro 2020. Come già avevamo annunciato il nuovo tablet della Apple presenta comparto fotografico inedito con doppia fotocamera ed uno scanner LiDAR con avanzate funzionalità di rilevamento della profondità. Ma le grandi novità del dispositivo risiedono nel processore e nella tastiera magica con trackpad.

Questo nuovo dispositivo può superare in velocità molti PC portatili e si può utilizzare in diversi modi:

con i gesti, con la Apple Pencil, con una tastiera, e ora anche un trackpad.

Nuovo Apple iPad Pro 2020

Il nuovo iPad Pro presenta diverse novità tra cui il nuovo processore A12Z Bionic e una nuova tastiera magica disponibile da maggio.

Il nuovo chip A12Z Bionic nell’iPad Pro offre “le massime prestazioni di sempre in un iPad”. C’è una CPU a 8 core e una GPU a 8 core, insieme al Neural Engine di Apple. Inoltre, la batteria durerà fino 10 ore e l’LTE sarà fino al 60% più veloce.

Il display Liquid Retina si presenta in formato da 11 e da 12,9 pollici e con una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz.

Il nuovo comparto fotografico sull’iPad Pro comprende una fotocamera grandangolo da 12 MP e una fotocamera Ultra Wide da 10 MP. Apple ha anche aggiornato il sistema di microfoni: l’iPad Pro ora dispone di cinque microfoni di “qualità da studio” che catturano “audio super pulito”.

Grande novità anche la tecnologia LiDAR (Light Detection and Ranging) che serve a calcolare le distanze misurando il tempo che la luce impiega per raggiungere un oggetto e venire riflessa. Questo scanner LiDAR si basa sul tempo di volo diretto (D-TOF) funziona sia in ambienti chiusi che all’aperto ed è in grado di misurare la distanza dagli oggetti circostanti fino a 5 metri.

Apple iPad Pro 2020: trackpad e tastiera

iPadOS 13.4, che sarà rilasciato il 24 marzo, include il supporto completo per trackpad per la prima volta. Apple afferma che non ha semplicemente copiato l’esperienza del trackpad da macOS, ma piuttosto l’ha “reinventata” completamente per iPad, offrendo ai clienti un modo tutto nuovo di interagire con il proprio iPad. Grazie ai gesti Multi-Touch sul trackpad potete utilizzare il vostro iPad in modo facile e veloce senza dover mai alzare la mano dalla superficie.



L’azienda di Cupertino ha inoltre introdotto una nuova tastiera magica con trackpad per iPad Pro 2020, presentando così un modo davvero innovativo per poter interagire con il proprio dispositivo.

L’aggancio è magnetico e l’innovativo design tiene iPad sospeso sopra i tasti, permettendo di inclinarlo liberamente per trovare sempre l’angolo di visione ottimale. Ha tasti singoli, è retroilluminata, silenziosa e precisa e si presenta con meccanismo dell’interruttore a forbice.

La nuova custodia per tastiera iPad Pro Magic presenta anche una porta USB-C sulla cerniera. Apple afferma che la tastiera magica presenta anche una ricarica tramite USB-C che mantiene però libera la porta USB-C dell’iPad Pro per poter collegare altri accessori come dischi e monitor esterni.

I nuovi modelli di iPad Pro sono disponibili per l’ordine oggi con il doppio dello spazio di archiviazione di base rispetto ai modelli 2018 .

A causa del coronavirus Apple ha chiuso tutti i suoi Apple store nel mondo, fatta eccezione per la Cina, l’iPad, comunque, è già disponibile per l’ordine sul sito www.apple.com.

Fonte Apple