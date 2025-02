Nuovo app per adulti disponibile nell'Unione Europea: arriva Hot Tub per iPhone

Le recenti modifiche alle normative dell'Unione Europea sull'uso degli store alternativi per le applicazioni hanno aperto la porta a un'innovazione nel settore delle app. Così, per la prima volta, gli utenti europei possono scaricare un’applicazione dedicata ai contenuti per adulti tramite un store diverso da quello ufficiale di Apple. Il lancio di questo nuovo progetto fa parte di un trend che consente una maggiore libertà di scelta in merito alle applicazioni disponibili per gli utenti dei dispositivi Apple.

Hot Tub: l’app dedicata ai contenuti per adulti

L’app denominata Hot Tub è da poco disponibile tramite l’AltStore PAL, un marketplace di applicazioni approvato da Apple, gestito dal sviluppatore Riley Testut. Hot Tub si presenta come un'applicazione elegante e funzionale, mirata a offrire un modo privato e sicuro di esplorare contenuti destinati a un pubblico adulto, senza annunci invasivi o sistemi di tracciamento. La descrizione ufficiale dell'app evidenzia il suo design attento e l'approccio etico alla creazione di contenuti per adulti.

Hot Tub permette di cercare e visualizzare video provenienti da famosi siti di intrattenimento per adulti come Pornhub e Xvideos. Questo rappresenta una significativa novità rispetto alle tradizionali politiche restrittive degli store ufficiali, in particolare per quanto riguarda i contenuti di natura sessuale. L'App Store di Apple, sia nell'Unione Europea che negli Stati Uniti, ha specifiche regole contro la distribuzione di materiali sessuali o pornografici, rendendo possibile l'esistenza di applicazioni come Hot Tub solo attraverso opzioni alternative di distribuzione.

Regole per la distribuzione di app nell'Unione Europea

Nel contesto di applicazioni distribuite tramite marketplace alternativi come AltStore, Apple ha implementato un processo di Notarization per garantire la sicurezza delle app. Questo include controlli per rilevare malware e altre minacce informatiche. La piattaforma di Apple verifica anche che le app funzionino secondo le promesse fatte; tuttavia, le applicazioni sideloaded non sono obbligate a rispettare le linee guida contenutistiche dell'App Store, il che consente la circolazione di contenuti pornografici, come anche discorsi di odio e sostanze controllate.

L’AltStore, lanciata come uno dei primi marketplace alternativi dopo che Apple ha apportato modifiche per rispettare il Digital Markets Act dell'UE, ha introdotto un modello di distribuzione che richiede il pagamento di una Core Technology Fee per ogni installazione. Inizialmente, AltStore richiedeva ai propri utenti una tariffa annuale di €1,50, ma grazie a un supporto finanziario da Epic Games, l'accesso all'AltStore è ora gratuito.

Opzioni di pagamento e normative future per Hot Tub

Sebbene Hot Tub possa essere scaricata gratuitamente al momento, potrebbe essere soggetta a tariffe in base al numero di download e ai ricavi generati, nel caso in cui l'app superi determinate soglie di guadagno. Per le app incluse nel marketplace di Apple, dopo il primo milione di installazioni, viene applicata una Core Technology Fee. Tuttavia, le regole cambiate nel maggio 2024 prevedono che le applicazioni che guadagnano meno di 10 milioni di euro all'anno siano esenti da tale tassa per un periodo di tre anni. Quelle che superano questo limite ma non arrivano a 50 milioni pagheranno un massimo di un milione di euro per lo stesso periodo.

Attualmente, Hot Tub è disponibile in versione beta e accessibile a tutti gli utenti all'interno dell'Unione Europea. Tuttavia, gli utenti statunitensi non possono scaricare l'app, poiché la sideloading non è permessa nel loro mercato. Questo scenario rappresenta un importante sviluppo per il consumo di contenuti per adulti, rendendo tale app un soggetto da tenere d'occhio nel prossimo futuro.