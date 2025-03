Nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy Fit3: ecco ciò che cambia per gli utenti italiani

Il Samsung Galaxy Fit3, noto dispositivo indossabile dell’azienda sudcoreana, sta ricevendo un aggiornamento software che introduce caratteristiche attese dagli utenti, in particolare in Italia. Scoprendo nel dettaglio cosa porta questa nuova versione, è possibile apprezzare le novità e i miglioramenti offerti a chi utilizza quotidianamente la smartband.

Caratteristiche del nuovo aggiornamento

Il Galaxy Fit3 è stato lanciato sul mercato a distanza di circa quattro anni dal modello predecessore. Mentre il lancio globale ha avuto una certa tempestività, gli utenti italiani hanno dovuto attendere diversi mesi in più per l’arrivo del dispositivo. Quest’ultimo, essendo una smartband, non riceve aggiornamenti con la stessa frequenza degli smartphone o degli smartwatch con sistema operativo Wear OS, tuttavia l’aggiornamento attualmente in distribuzione offre qualche novità interessante.

Il nuovo aggiornamento, con codice R390XXU0AYB2, sta facendo il suo debutto nelle ultime ore. Sebbene il changelog ufficiale menzioni solo miglioramenti relativi a stabilità e affidabilità, per la clientela italiana c’è una novità che suscita particolare interesse: l’inclusione della lingua italiana nei quadranti. In precedenza, sebbene il dispositivo desse la possibilità di scegliere la lingua italiana per il sistema operativo, i quadranti continuavano a mostrare la data e il giorno in inglese, rendendo poco intuitivo l’uso per alcuni utenti. Adesso, questa discrepanza è finalmente stata risolta.

Dettagli sull’installazione dell’aggiornamento

Il file per questo aggiornamento pesa circa 26,55 MB. Gli utenti interessati a procedere con l’installazione devono collegare la smartband allo smartphone e attendere il completamento del download. Mentre il download stesso è relativamente rapido, l’installazione sulla smartband richiede alcuni minuti aggiuntivi. Una volta installato, potrebbe essere necessario anche procedere con un’aggiornamento del quadrante scelto per visualizzare correttamente la data nel nuovo formato.

In termini di facilità, gli utenti non dovrebbero riscontrare difficoltà nel trovare il nuovo aggiornamento, viste le modalità di distribuzione. La gestione è semplice e accessibile anche per chi non ha familiarità con la tecnologia.

Procedura per aggiornare Samsung Galaxy Fit3

Per installare l’aggiornamento software del Galaxy Fit3, gli utenti possono seguire alcuni semplici passaggi. È sufficiente aprire l’applicazione Galaxy Wearable sul proprio smartphone, accedere all’elenco di dispositivi associati e selezionare il Galaxy Fit3, se presente tra più unità. Si dovrà quindi navigare nel menu “Impostazioni fascia”, cercare l’opzione “Aggiornamento software fascia” e, infine, selezionare “Scarica e installa”.

Questa operazione garantirà che la smartband sia sempre aggiornata con le ultime funzionalità e miglioramenti, permettendo di godere appieno di tutti i vantaggi offerti dal dispositivo.