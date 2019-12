Nuovo aggiornamento anche per OnePlus 7T Pro: patch di novembre e migliorie

Nella giornata di ieri avevamo parlato del nuovo aggiornamento rilasciato per OnePlus 7T, ovvero la versione di OxygenOS 10.0.7 che ha introdotto diverse novità sullo smartphone dell’azienda del CEO Pete Lau.

Nemmeno 24 ore dopo è arrivata la notizia che anche la variante “Pro” di OnePlus 7T sta ricevendo un nuovo update. OnePlus 7T Pro sta infatti ottenendo il nuovo aggiornamento OxygenOS, ovvero OxygenOS 10.0.5. Come riferito dalla stessa società di Shenzhen, l’update è in fase di distribuzione in modalità “incrementale”, pertanto nei primi giorni raggiungerà solo una piccola percentuale di utenti.

Ma quali sono le novità contenute in questo aggiornamento? Prima di tutto l’update porta con sè le patch di sicurezza Android che fanno riferimento al mese di novembre 2019, ed è senz’altro una buona notizia per tutti i possessori di questo prodotto. Inoltre, l’aggiornamento introduce anche alcune correzioni, va a migliorare la stabilità del sistema e ottimizza anche la gestione della RAM.

Il consiglio che viene dato a tutti coloro che posseggono un dispositivo OnePlus 7T Pro è di procedere immediatamente all’aggiornamento non appena lo si riceve e di effettuare il download con il telefono in carica e assicurandosi di avere una buona connessione Wi-Fi. Nel caso l’utente non abbia ancora ricevuto la consueta notifica, è possibile controllare la presenza dell’update anche manualmente recandosi sul menu Impostazioni.

Nei prossimi giorni l’aggiornamento OxygenOS 10.0.5 per OnePlus 7T Pro dovrebbe arrivare in tutti i mercati internazionali, anche se al momento l’azienda cinese non ha svelato nulla a riguardo. Stando agli screenshot condivisi dagli utenti, la dimensione dell’aggiornamento è di 295 MB

Per quanto riguarda il changelog delle modifiche, ci sono davvero pochissime differenze con l’aggiornamento che ha interessato OnePlus 7T appena un giorno fa. Il nuovo update migliora anche la qualità delle foto e sembra migliorare anche l’esperienza con lo schermo nero.