Nuovo aggiornamento iOS 18.2: come disattivare la riproduzione automatica dei video su iPhone

Recentemente, gli utenti di iPhone hanno riscontrato un cambiamento nel modo in cui i video vengono riprodotti nell’app Foto. Con l’aggiornamento iOS 18.2, Apple ha introdotto una funzionalità che riproduce automaticamente i video in loop fino a quando non vengono messi in pausa manualmente. Questo nuovo comportamento, sebbene possa risultare divertente per clip brevi, ha suscitato qualche frustrazione, soprattutto per i filmati più lunghi.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

Un cambiamento che influisce sull’esperienza utente

Con l’aggiornamento a iOS 18.2, l’app Foto ha introdotto una modalità di riproduzione automatica che crea non poca confusione tra gli utenti. Al momento della visione di video, ci si aspetta che terminino in modo naturale. Tuttavia, la nuova impostazione fa sì che il video inizi a ripetersi automaticamente, costringendo l’utente a intervenire per fermarlo.

Questo può risultare particolarmente fastidioso quando si sta scorrendo una galleria di clip brevi. Il suono di un video che si riavvia può interrompere la fluidità della navigazione, mentre gli utenti che desiderano guardare materiale più lungo, come registrazioni di eventi o video tutorial, si trovano a dover subire la ripetizione indesiderata dello stesso contenuto, creando una frustrazione sempre maggiore.

Disattivare la riproduzione automatica dei video

Apple ha ascoltato le critiche degli utenti e ha fornito una semplice soluzione per coloro che desiderano ripristinare il normale comportamento della riproduzione video. Disattivare la funzione di ripetizione automatica è un’operazione rapida, che può essere eseguita seguendo pochi passaggi. Per farlo, è necessario aprire l’app Impostazioni sul proprio dispositivo. Una volta aperta, occorre scorrere verso il basso e selezionare la voce “App”. Qui, si deve cercare l’opzione “Foto”.

Dopo aver aperto le impostazioni relative all’app Foto, basterà cercare l’opzione “Loop Videos” e disattivarla. Con un semplice tocco, l’app smetterà di riprodurre i video in loop. Da quel momento in poi, i video verranno riprodotti una sola volta, e si fermeranno automaticamente al termine.

Modifiche aggiuntive per il controllo dei video

Per coloro che desiderano un ulteriore livello di controllo sulla riproduzione dei video, il menu delle impostazioni offre un’altra opzione utile. Gli utenti possono disattivare l’impostazione “Auto-Play Motion”, che impedisce ai video di iniziare automaticamente quando vengono aperti. Questa opzione consente una visione più tranquilla, poiché i video rimarranno fermi fino a quando non verrà premuto il pulsante di play. Questa funzionalità è particolarmente apprezzata da chi preferisce avere un controllo totale su quando e come il contenuto viene visualizzato, evitando sorprese e interruzioni indesiderate.

Grazie a questi passaggi, gli utenti di iPhone possono adattare l’app Foto alle proprie preferenze, garantendo un’esperienza utente più fluida e meno frustrante.