I nuovi telefoni Samsung possono trasferire file a smartphone di altri brand

Lo scorso 11 agosto Samsung ha presentato ufficialmente Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3, i due nuovi smartphone pieghevoli caratterizzati da una serie di novità molto interessanti. Proprio nelle ultime ore è emerso quello che sembra essere un altro aspetto di grande rilevanza dei due foldable.

Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip 3 potrebbero infatti essere i primi smartphone Samsung ad abbracciare lo standard Mutual Transmission Alliance (MTA) per la condivisione di file con altre marche di smartphone, sebbene al momento non sia ancora stato chiarito se i protocolli MTA siano effettivamente integrati con Quick Share .

L’apparente decisione di Samsung di unire le forze con lo standard MTA sta a significare che i possessori di Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 dovrebbero essere in grado di trasferire file da e verso altri brand di smartphone con maggiore facilità. L’elenco dei partner MTA è piuttosto ricco e include grandi produttori come Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, OnePlus, ASUS, Black Shark, Hisense, Meizu e ZTE.

SamMobile sottolinea come l’eventuale “alleanza” tra Samsung e lo standard MTA in vista del lancio della serie Galaxy Z3 consentirebbe una condivisione di file più semplice anche con altri tipi di dispositivi, come ad esempio i laptop. Il sistema di condivisione file MTA supporta documenti, immagini, video e file audio; si basa su Bluetooth LE per la ricerca di dispositivi nelle vicinanze, mentre la condivisione avviene tramite Wi-Fi Direct. Le velocità di trasferimento possono superare i 20 Mbps.

Al momento il gigante di Seul non ha svelato alcun dettaglio in merito a questa presunta intesa, ma considerando che si avvicina la data del 27 agosto – quando cominceranno le spedizioni dei due nuovi pieghevoli, ndr – è probabile che la società della Corea del Sud riveli qualche particolare in questi giorni.

Fonte SamMobile