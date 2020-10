Tutti i nuovi telefoni Samsung bloccheranno automaticamente le chiamate spam

Si chiamano tecnicamente “robocall” e sono quelle telefonate caratterizzate da un messaggio preregistrato per campagne telefoniche politiche o di marketing pubblicitario. Non serve sottolineare quanto, nella maggior parte dei casi, questa tipologia di chiamate rappresenti un vero e proprio fastidio per gli utenti, che tentano ogni mezzo per bloccare le robocall e più in generale tutte le telefonate indesiderate.

Diverse aziende stanno cercando di studiare delle modalità per interromperle definitivamente. Tra queste c’è anche Samsung, che presto dovrebbe lanciare una funzionalità che consentirebbe proprio di stoppare per sempre le robocall. Il colosso di Seul ha infatti stretto un accordo con Hiya per bloccare automaticamente le chiamate spam tramite la sua funzione Smart Call, impedendo ai tentativi di spam pubblicitario di disturbare continuamente l’utente.

Lo sforzo si baserà sulla tecnologia di rilevamento in tempo reale di Hiya e avrà un’efficacia superiore rispetto al “contrassegno” presente in alcuni telefoni. Il passaggio principale è l’abilitazione della Smart Call, recandosi sul menu Impostazioni e abilitando “ID chiamante e protezione antispam”. La funzione di chiamata anti-spam sarà disponibile per la prima volta su dispositivi come la serie Galaxy Note 20, per poi essere estesa su tutti i telefoni Samsung dal 2021 in poi. L’attuale accordo dell’azienda con Hiya ha una durata di 5 anni, fino al 2025.

Anche altre aziende hanno provato di recente a realizzare qualcosa di simile. Google, ad esempio, ha introdotto una funzione di screening delle chiamate sui telefoni Pixel che ascolta il contenuto delle chiamate e blocca lo spam senza far squillare il telefono. Tuttavia, va tenuto conto del fatto che sono centinaia di milioni gli utenti che posseggono un telefono Samsung, pertanto il sistema del gigante di Seul potrebbe davvero rappresentare un “colpo mortale” alle robocall e alle chiamate spam, specialmente in quei luoghi dove c’è una protezione molto scarsa verso questi tentativi.

